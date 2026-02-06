Madagascar: Digitalisation - Au service de la banque de demain

Du 9 au 13 février, BIRGER. organisera, à son siège social de Talatamaty, des sessions personnalisées destinées aux professionnels du secteur bancaire et financier. Ces rencontres visent à créer un cadre d'échanges directs autour des enjeux stratégiques liés à l'évolution des services bancaires.

L'événement se distingue par la participation d'experts internationaux qui se déplacent spécialement à Madagascar pour l'occasion. Plusieurs références mondiales du secteur seront représentées, parmi lesquelles NCR Atleos, ENTRUST, CTMS, CCMS et OBERTUR, offrant aux participants une vision globale des tendances actuelles, sans précédent local.

Innovation

Au programme de ces cinq journées : des présentations et des démonstrations axées sur les transformations profondes du paysage bancaire. Les échanges aborderont notamment les technologies phygitales, l'automatisation des services bancaires, les guichets automatiques de nouvelle génération, les kiosques et automates interactifs, la digitalisation des parcours clients, ainsi que les solutions de services bancaires digitaux.

Seront également traités des sujets stratégiques tels que l'émission et la gestion des cartes bancaires, la sécurisation des paiements, les solutions KYC et de vérification d'identité, la lutte contre la fraude, l'automatisation de la gestion des espèces, la sécurisation des flux monétaires et la protection des billets et des valeurs. L'objectif est de permettre aux établissements financiers d'identifier des leviers concrets pour renforcer leur compétitivité tout en améliorant l'expérience client.

Technologies

Présente à Madagascar depuis 1955, BIRGER. s'est imposée comme un acteur majeur dans les domaines de la technologie, de la sécurité et de la résilience. L'entreprise accompagne les banques, les institutions et les entreprises à travers des solutions intégrées couvrant les infrastructures informatiques, la monétique, la cybersécurité, la gestion des risques et la continuité d'activité.

Son implantation nationale repose sur un vaste réseau d'agences et d'antennes techniques couvrant les principales villes du pays, dont Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana, Toliara, Antsirabe, Nosy Be et Sambava. Au total, BIRGER. intervient aujourd'hui dans 60 localités, affirmant son engagement en faveur de la proximité et du développement durable du secteur bancaire malgache.