Madagascar: Sirama - La société sucrière arrête la production

Sirama traverse aujourd'hui une phase de restructuration et de redéploiement. La production de sucre, cœur historique de son activité, reste suspendue dans certaines usines depuis 2020.

Selon le général Mamy Emile Ramananarivo, directeur général de Sirama, l'entreprise demeure opérationnelle et pourrait recréer des emplois si la production reprenait. « La Sirama est encore vivante et continue à gérer ses propriétés foncières et immobilières», précise-t-il. Depuis le début de sa restructuration, la société a généré 235 milliards d'ariary, notamment grâce à la location-gérance de ses sites.

Le siège social de Sirama est situé à Isoraka, et l'entreprise possède plusieurs sites : Namakia, Ambilobe, Nosy-Be et Brickaville. Les usines de Namakia et Ambilobe fonctionnent partiellement grâce à des contrats de location-gérance avec des partenaires étrangers, dont certains chinois, le dernier contrat courant jusqu'en 2027. En revanche, les sites de Nosy-Be restent inactifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'usine y est fortement endommagée et de nombreux conflits fonciers compliquent toute reprise. Environ 6 000 hectares nécessitent des régularisations, et dix-huit dossiers judiciaires sont en cours. L'ARAI gère certains biens sous saisie immobilière, tandis que d'autres procédures concernent des acquisitions jugées illégales.

Encourageant

Sur le plan financier, le redressement de Sirama est jugé encourageant. La société affirme que ses comptes sont désormais suivis et stabilisés, avec la régularisation d'une partie des arriérés. Elle s'est également orientée vers l'agrobusiness, en développant la culture de girofle, de cacao, de bananes et de riz.

Malgré ces efforts, la production nationale reste insuffisante : Ambilobe produit environ 70 000 tonnes de sucre par an et Namakia environ 25 000 tonnes, alors que la demande nationale atteint environ 215 000 tonnes. La relance des sites de Nosy-Be et Brickaville est freinée par des partenariats antérieurs jugés problématiques.

Aujourd'hui, Sirama poursuit sa mission de sauvegarde du patrimoine et de régularisation foncière. Entre héritage historique et ambitions de modernisation, l'entreprise aspire à relancer progressivement sa production et à demeurer un acteur stratégique de l'économie agricole malgache.