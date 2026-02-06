Madagascar: Les technologies phygitales présentées aux clients

Du 9 au 13 février 2026, Birger organise à son siège social de Talatamaty, à Madagascar, des sessions personnalisées consacrées à la Banque de demain. Les clients ont l'occasion de rencontrer des experts internationaux de NCR Atleos, Entrust, CTMS et CCMS, venus spécialement pour présenter des solutions phygitales innovantes dans le domaine de la monétique.

« Nous voulons que nos clients voient concrètement comment la technologie peut transformer l'expérience bancaire », explique un responsable de Birger. « Les automates intelligents, combinés aux services digitaux, offrent plus de sécurité et d'efficacité tout en gardant un contact humain. »

Les démonstrations incluent les guichets automatiques bancaires (GAB), les kiosques en libre-service et les automates interactifs (ITM), ainsi que des solutions digitales telles que Cx Banking et Cx Marketing. APTRA Vision permet aux clients de découvrir le suivi et le monitoring en temps réel des automates.

Partenaire stratégique

Entrust présente ses solutions pour l'émission instantanée et centralisée des cartes, l'émission en libre-service et les cartes digitales. « La sécurité et la rapidité des transactions sont essentielles pour fidéliser les clients », souligne un représentant d'Entrust.

CTMS met l'accent sur la prévention de la fraude, avec le KYC et la vérification d'identité, tandis que CCMS montre l'automatisation des dépôts d'espèces et les systèmes intelligents de marquage des billets. « Notre objectif est de réduire les risques tout en améliorant l'efficacité des opérations financières », ajoute un expert de CCMS.

Birger, présent à Madagascar depuis 1955 et propriétaire à 100 % de sa filiale depuis 2019, a consolidé ses forces dans un siège moderne regroupant Technologie, Sécurité et Résilience. L'entreprise se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner les banques et les entreprises dans la transformation digitale sécurisée. « Ces technologies phygitales ne sont pas seulement innovantes, elles permettent aux banques de rester compétitives et de mieux servir leurs clients », conclut un responsable de Birger.

Une approche plus pratique

Le phygital combine le physique et le digital pour créer une expérience plus pratique et sécurisée. Dans les banques, cela signifie que les clients peuvent utiliser des automates intelligents ou des bornes en libre-service tout en restant accompagnés par des conseillers. Cette approche permet de réaliser rapidement des opérations comme ouvrir un compte, émettre une carte bancaire ou déposer de l'argent, tout en gardant un contact humain quand c'est nécessaire.