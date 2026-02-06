Madagascar: Un cyclone tropical intense menace le Centre et le Sud-Est

Les prévisions météorologiques anticipent l'impact d'un cyclone intense à Madagascar. Le système, encore en formation, se situe pour l'instant loin de l'île.

Après Fytia, un cyclone plus intense menace l'île. Les prévisions concernant la trajectoire et l'intensité du prochain cyclone évoluant dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien indiquent qu'un cyclone tropical intense pourrait s'approcher de Madagascar la semaine prochaine. Selon ce bulletin, le 10 février, il se trouverait à quelques centaines de kilomètres à l'est de Mahanoro. Sa trajectoire reste incertaine à ce stade, selon Météo Madagascar.

« Il est trop tôt pour affirmer que ce système va atterrir à Madagascar », indique Lahatra Mampionona, prévisionniste. Le blog cycloneoi.com note une augmentation du risque d'atterrissage du système sur la côte Est de Madagascar, en milieu ou en deuxième partie de la semaine prochaine. D'autres informations notent un probable virage du système vers le sud, ce qui laisse penser qu'il pourrait ne pas atteindre Madagascar.

Le Bureau national de la gestion des risques de catastrophes (BNGRC), par ailleurs, a annoncé sur sa page, hier, que selon les informations de la direction générale de la Météorologie, le cyclone Gezani devrait toucher terre entre Ambatosoa et Fitovinany le mercredi 11 février. Il annonce pareillement que ce futur cyclone aura des caractéristiques proches de celles du cyclone Giovanna qui a traversé Madagascar le 14 février 2012.

Ce système avait entraîné de fortes pluies et des inondations dans plusieurs régions. Même Antananarivo n'était pas épargnée à l'époque. Giovanna avait tué une trentaine de personnes et près de 250 000 sinistrés ont été recensés, selon le BNGRC, à l'époque.

L'Est de Madagascar, à savoir les régions d'Ambatosoa, d'Analanjirofo, d'Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany, a déjà reçu une vigilance fortes pluies. La présence de ce système pourrait apporter de fortes pluies d'une quantité de 60 à 120 mm dans ces régions le 10 février.

Face à cette menace cyclonique, le BNGRC a décidé de prépositionner des vivres et des équipements, dont deux vedettes et un zodiac, dès ce samedi dans les régions de l'Est, notamment Fitovinany et Vatovavy, où des stocks de prépositionnement sont déjà disponibles dans le hub logistique humanitaire. Il a également annoncé l'envoi d'équipes du BNGRC dans les régions susceptibles d'être touchées par le cyclone, pour soutenir les équipes déjà présentes sur le terrain.

Le système, encore au stade de zone perturbée, se trouvait à environ 1 243 km à l'est d'Antalaha, hier à 15 heures. Cet amas nuageux pourrait se transformer en cyclone dans les prochaines heures.