Madagascar: Taekwondo WT - Une formation d'arbitre pour l'ouverture de la saison

La Fédération malgache de Taekwondo WT a lancé sa nouvelle saison ce week-end à Ampefiloha. Une formation intensive d'arbitres, novices comme confirmés, a réuni les acteurs clés sous la direction de Dimby Pharlin Fanomezantsoa, Directeur Technique National de la FMTKD. Objectif : des juges aguerris, maîtres des règles et capables de gérer les moments chauds des combats. Après Tana, le programme se déploie dans les régions.

La fédération malgache de Taekwondo WT (FMTKD) a officiellement lancé son année sportive 2026 par une session de formation destinée aux arbitres. Cet événement s'est déroulé les samedi et dimanche derniers à l'Académie Nationale des Sports d'Ampefiloha.

Organisée par la Direction technique nationale, en collaboration avec la commission spécialisée en arbitrage et sous l'égide directe de la Fédération, cette formation a réuni des arbitres de différents niveaux.

On y trouvait aussi bien des arbitres débutants que des arbitres confirmés, venus renforcer leurs compétences et clarifier leurs responsabilités pour la saison à venir. Dimby Pharlin Fanomezantsoa, Directeur technique national, a tenu à souligner l'importance cruciale de l'arbitrage : « Quand l'aspect arbitrage n'est pas bien assis, tout s'effondre ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur la nécessité de former des techniciens capables de faire face aux situations imprévues lors des compétitions et de maîtriser parfaitement les règles en vigueur. Le programme de formation se poursuivra dans les régions.

Dans environ un mois et demi, une session est prévue dans la région Vakinankaratra. Elle sera suivie par des formations dans les régions Matsiatra Ambony, Atsinanana, ainsi que dans la Ligue de Boeny, afin de couvrir l'ensemble du territoire national.

Cette initiative marque la première action officielle de la FMTKD après le championnat national de Madagascar. Elle symbolise ainsi le véritable coup d'envoi de la nouvelle saison sportive, avec pour ambition de professionnaliser davantage l'arbitrage et de garantir des compétitions de qualité. La formation des arbitres constitue un pilier essentiel pour le développement du Taekwondo WT à Madagascar. En renforçant ce maillon, l'instance nationale espère élever le niveau global de la discipline dans le pays.