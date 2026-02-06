Madagascar: Football - Programme TDS, deux missionnaires de la FIFA en visite à Madagascar

6 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Du 4 au 9 février 2026, deux spécialistes de la FIFA sont actuellement à Madagascar pour une visite clé. Raul Chipenda, High Performance Specialist, et Etienne Sockeng, Regional Technical Consultant, conduisent cette mission dédiée au projet Talent Development Scheme (TDS).

L'objectif principal c'est d'évaluer les avancées du programme TDS, pilier de la stratégie FIFA pour structurer la formation et la détection des jeunes footballeurs dans les pays membres.

À Madagascar, les experts observent les progrès réalisés dans l'identification, l'entraînement et le suivi des talents prometteurs. Durant leur séjour, ils assistent à des séances d'entraînement, rencontrent les éducateurs, les staffs techniques des clubs et académies, et dialoguent avec les responsables de la Fédération Malagasy de Football (FMF). L'accent est mis sur les méthodologies utilisées, les infrastructures disponibles et l'organisation globale du parcours des jeunes joueurs.

Ce suivi s'inscrit dans un partenariat durable. Le TDS, déployé dans plusieurs nations africaines, vise à créer des filières de formation solides et durables, capables de produire à terme des joueurs compétitifs au niveau continental et mondial.

« Investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir des Barea », confie un technicien local. La présence régulière des experts FIFA témoigne de l'importance accordée au football malgache dans la stratégie globale de développement des talents.

