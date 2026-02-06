Madagascar: Ouvrage - « Le journal d'Anne Frank » disponible en langue malgache

Vision Madagascar a procédé mercredi dernier, à la Bibliothèque nationale Anosy, à la présentation et à la remise officielle de l'ouvrage « Ny Diarin'i Anne Frank », traduction en langue malgache du célèbre « Journal d'Anne Frank ». Ce travail, fruit de deux années d'efforts, a été mené par les écrivains Michèle Rakotoson et Riambola Mitia.

Considéré comme une œuvre emblématique du XXe siècle, le Journal d'Anne Frank retrace le quotidien d'une adolescente juive contrainte de se cacher durant la Seconde Guerre mondiale.

Traduit en plus de 70 langues, adapté au théâtre et au cinéma, il est inscrit depuis 2009 au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO. Sa version malgache, intitulée « Ny Diarin'i Anne Frank », vient enrichir ce patrimoine universel et permet aux lecteurs du pays de s'approprier un témoignage poignant sur la dignité humaine face à l'oppression.

La cérémonie de lancement, empreinte de solennité, s'est tenue sous l'égide du Ministère de la Communication et de la Culture. Elle a été honorée par la présence du ministre Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, entouré de hauts responsables et des partenaires ayant soutenu le projet. Dans son allocution, le ministre a salué l'importance de cette initiative qui associe mémoire, culture et éducation, tout en mettant en avant la valeur et la beauté de la langue malgache, magnifiée à travers cette traduction.

Sous l'impulsion de son président, Zouzar Bouka, ViMa poursuit une ambition claire : offrir aux Malgaches, et en particulier aux jeunes générations, l'accès aux grandes oeuvres universelles.

Le dirigeant souhaite que ce journal figure dans les programmes scolaires afin de sensibiliser les élèves à l'histoire, à la tolérance et aux valeurs humaines universelles. Lors de cette cérémonie, Vision Madagascar a remis plusieurs exemplaires de l'ouvrage aux bibliothèques de la capitale, aux universités des régions ainsi qu'à différents établissements scolaires, traduisant concrètement son engagement pour la promotion de la lecture et la sauvegarde de la mémoire collective.

Dans le même esprit d'accessibilité, « Ny Diarin'i Anne Frank » est désormais disponible dans toutes les librairies du pays, proposé à un prix abordable afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier.