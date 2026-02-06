Madagascar: CCI Ivato - CC Diary Nofy adaptée en comédie musicale en mars

Teach For Madagascar et Okalou s'associent pour mettre en lumière le tome 3 de *Diary Nofy*, un livre illustré destiné aux enfants des écoles primaires publiques. Elle prendra la forme d'une comédie musicale familiale intitulée "La Voix de la Forêt", inspirée des six livres du troisième tome.

Le spectacle, mêlant chants, danses et théâtre, sera présenté sur la scène du CCI Ivato le samedi 21 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, et durera une heure trente environ.

Okalou apportera son savoir-faire dans la création artistique pour enfants afin de transformer l'univers de *Diary Nofy* en une oeuvre vivante qui célèbre la lecture et sensibilise à la préservation de l'environnement. L'artiste Bolo contribuera à la composition de certains chants, donnant au spectacle une dimension musicale encore plus riche.

À travers cette création, le public sera invité à réfléchir à l'importance de protéger les forêts et de lutter contre les feux de brousse, tout en découvrant la magie des histoires. L'événement servira également à collecter des fonds pour financer l'impression de vingt mille exemplaires de "Diary Nofy", qui seront distribués dans les vingt-trois régions de Madagascar.

"Diary Nofy", qui signifie littéralement "Journal des Rêves", est un projet lancé par l'ONG Teach For Madagascar dans le cadre de son initiative « Let's Read ». Depuis sa création, quarante-trois mille exemplaires ont déjà été distribués, y compris des éditions en braille et audios, et chaque recueil bilingue en malgache et en français ouvre une porte vers l'imaginaire et la connaissance.

Si Okalou a toujours été partenaire de Teach For Madagascar, la convention de partenariat officielle entre les deux parties a été signée hier, marquant une nouvelle étape dans cette collaboration. Le rendez-vous est donc fixé au 21 mars pour découvrir une comédie musicale qui allie art, lecture et engagement écologique.