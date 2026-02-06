Madagascar: Application numérique - Les déplacements urbains se modernisent

Face à la digitalisation croissante des services, le secteur des transports à Madagascar connaît une évolution. Pourtant, se déplacer en ville reste un véritable défi pour de nombreux habitants, confrontés à un trafic saturé, à des temps de trajet imprévisibles et à un manque d'options. La mobilité urbaine constitue ainsi un enjeu majeur.

C'est dans ce contexte que Yas Madagascar et Rapide App ont officialisé, la semaine dernière à Andraharo, leur partenariat pour intégrer un service de transport à la demande dans l'application Yas & Moi.

« Dans un pays où plus de 6,7 millions de personnes utilisent Internet, le développement de services numériques pratiques constitue un levier essentiel pour faciliter le quotidien des utilisateurs », a souligné Henintsoa Randrianjatovonarivo, responsable de la communication chez Yas Madagascar.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais réserver une course en moto ou en voiture directement via l'application Yas & Moi, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est également possible de programmer un trajet au moins une heure à l'avance, offrant ainsi une meilleure organisation pour les déplacements professionnels ou personnels.