Madagascar: Application numérique - Les déplacements urbains se modernisent

6 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Face à la digitalisation croissante des services, le secteur des transports à Madagascar connaît une évolution. Pourtant, se déplacer en ville reste un véritable défi pour de nombreux habitants, confrontés à un trafic saturé, à des temps de trajet imprévisibles et à un manque d'options. La mobilité urbaine constitue ainsi un enjeu majeur.

C'est dans ce contexte que Yas Madagascar et Rapide App ont officialisé, la semaine dernière à Andraharo, leur partenariat pour intégrer un service de transport à la demande dans l'application Yas & Moi.

« Dans un pays où plus de 6,7 millions de personnes utilisent Internet, le développement de services numériques pratiques constitue un levier essentiel pour faciliter le quotidien des utilisateurs », a souligné Henintsoa Randrianjatovonarivo, responsable de la communication chez Yas Madagascar.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais réserver une course en moto ou en voiture directement via l'application Yas & Moi, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est également possible de programmer un trajet au moins une heure à l'avance, offrant ainsi une meilleure organisation pour les déplacements professionnels ou personnels.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.