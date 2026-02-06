Madagascar: Risque d'inondations - Plusieurs communes placées en alerte jaune

6 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) a placé plusieurs communes traversées par l'Ikopa, le Sisaony et le Mamba en alerte jaune. Le niveau de ces rivières monte, selon le bulletin d'annonce des crues dans la plaine d'Antananarivo, publié par l'Apipa hier à 16 heures.

Sont concernés par cette vigilance les communes de Tsiafahy, Androhibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe, Masindray, Ambohimanambola, Ambohijanaka, Alasora, Ankaraobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Andranonahoatra, Bemasoandro, Ankadimanga, Antananarivo IV, Iarinarivo, Sabotsy Namehana, Ankadikely Ilafy, Ambohibao, Antehiroka, Talatamaty.

Certains quartiers de ces communes sont déjà inondés. « Une centaine de cases sont déjà envahies par l'eau. Comme le Bureau national de gestion des risques de catastrophe (BNGRC) n'a pas encore envoyé de tentes pour accueillir les sinistrés, ils sont partis s'abriter chez leurs familles ou leurs voisins », a indiqué le maire de Sabotsy Namehana, Njakanavalona Randrianarivelo, hier.

Le bulletin des crues note que le niveau de l'Ikopa à Bevomanga risque encore d'augmenter. Il a été à 4,03 m hier, alors que la côte d'alerte rouge est de 4,5 m.

L'alerte rouge est par ailleurs maintenue pour les communes d'Ampahitrosy, Soalandy, Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina et Anosizato Andrefana, traversées par le Sisaony, suite au risque de rupture de la digue de Sisaony à Tongoloina. Des travaux de haute intensité de main-d'oeuvre sont réalisés sur cette digue pour le consolider, actuellement.

