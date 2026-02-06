Madagascar: Basta Lion propulsé sur la scène mondiale

Grâce à sa collaboration avec le mythique Little Lion Sound, l'artiste malgache Basta Lion signe une percée internationale remarquée avec Wyfl Riddim, classé numéro un à Kingston, en Jamaïque.

D'Antsiranana à Kingston, la voix de Basta Lion résonne désormais au coeur même du reggae mondial. L'artiste malgache vient de franchir une étape majeure de sa carrière avec Wyfl Riddim, un titre qui s'impose à la première place des classements à Kingston, berceau historique du reggae, grâce à une collaboration marquante avec le sound system Little Lion Sound.

Fondé à Genève en 2004 par Nicolas Meury, Little Lion Sound est une référence internationale profondément enracinée dans la tradition jamaïcaine. Depuis plus de vingt ans, ce sound system défend avec passion le reggae, le dancehall et l'afrobeat, en les fusionnant avec finesse et authenticité. En 2016, l'arrivée de Jannali Littman a enrichi davantage leur univers musical. Leur signature : une maîtrise des styles et une capacité à sublimer les sonorités tout en respectant l'esprit originel du reggae.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est dans ce cadre exigeant que s'inscrit Wyfl Riddim. Le morceau est à l'origine une chanson intitulée Make Money, composée par Basta Lion, puis transformée en dubplate spécialement pour Little Lion Sound. Cette version a été conçue pour permettre au sound system de s'imposer lors de clashs face à d'autres sound systems venus tester leur niveau. Le titre s'est rapidement distingué par son style rapide et percutant, un fast style chanté à vive allure, devenu viral et très apprécié du public reggae.

En préparation

Une reconnaissance que Basta Lion vit avec émotion. « Je ressens que je suis arrivé à destination. Je me sens à l'aise, comme à la maison », confie-t-il, exprimant son sentiment d'intégration au sein de cette scène musicale internationale.

Porté par ce succès, l'artiste regarde déjà vers l'avenir. Plusieurs projets sont en préparation, notamment des singles en collaboration avec Kybba, Tribal Kush et Kalibwoy, annonçant une suite de carrière résolument tournée vers l'international.

De son vrai nom Veloarson Maurizio Loïc, Basta Lion est né le 27 décembre 1991 à Mahajanga. C'est à Nosy Be qu'il débute réellement le chant, après une jeunesse marquée par le football pratiqué au sein du club TCO, à une époque où la musique n'occupait pas encore une place centrale dans sa vie.

Aujourd'hui, avec Wyfl Riddim classé numéro un à Kingston, Basta Lion confirme que la musique malgache peut s'imposer sur les scènes les plus exigeantes du monde.