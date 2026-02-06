Madagascar: Projet Diary Nofy - Okalou et Teach For Madagascar s'unissent

Okalou et Teach For Madagascar officialisent ainsi un partenariat d'envergure visant à promouvoir durablement la lecture et la conscience environnementale dans les écoles publiques des 23 régions de Madagascar.

Après deux éditions basées sur des concours d'écriture, le projet évolue vers une comédie musicale qui est une adaptation scénique éducative intitulée Ny Feon'ny Ala. Inspiré des six livres de la collection Diary Nofy Tome 3, le spectacle mêle récit, danse et dix chansons autour du thème de la protection de l'environnement.

La création mobilise plusieurs artistes, dont Bolo, ainsi que les auteurs Catemous et Rolling Pen. La représentation est prévue le 21 mars, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, au CCI Ivato, et se déroulera en malgache et en français.

D'une durée d'1h20, il vise à sensibiliser les enfants tout en levant des fonds pour le projet Diary Nofy, qui repose sur une collection de six livres, disponibles en malgache et en français. Conçus gratuitement pour les enfants, les ouvrages proposent un vocabulaire adapté, des jeux et activités pédagogiques afin de faciliter l'accès à la lecture et de sensibiliser à la protection de la nature.

Lancé en 2019, Diary Nofy a déjà permis la distribution d'environ 43 000 exemplaires à travers Madagascar. Toutefois, près de 20 000 livres restent à produire pour répondre aux besoins des écoles publiques encore dépourvues de supports de lecture.

Face au manque de livres dans les EPP et à l'urgence environnementale, Okalou et Teach For Madagascar s'engagent conjointement à travers le projet Diary Nofy, une initiative éducative et artistique qui, selon le DG d'Okalou, Andy Rasoanarivo, est dédiée à la promotion de la lecture et de la protection de l'environnement.