Madagascar: Jenny Rakotomamonjy - L'étoile malgache derrière Totally Spies

Née à Antananarivo en 1979, Jenny Rakotomamonjy a grandi loin de son île natale, en région parisienne, mais n'a jamais cessé de porter en elle la richesse culturelle de Madagascar.

Elle quitte Madagascar à 3 ans pour la banlieue parisienne. Après un bac littéraire, elle suit des cours d'arts plastiques au Centre Saint-Charles, puis intègre l'École des Gobelins pour une formation en cinéma d'animation.

En 2002, Jenny Rakotomamonjy réalise le court-métrage d'animation Le Papillon, qui sera récompensé au prestigieux festival d'Annecy. Forte de ce succès, elle rejoint Marathon Media, où elle participe à la création visuelle de séries devenues cultes, telles que Totally Spies! (2001) et Martin Mystère (2003).

Par la suite, elle se tourne vers la bande dessinée et s'illustre dans des sagas populaires comme La Rose Écarlate - Missions et Les Légendaires - Origines, confirmant ainsi sa polyvalence et son talent dans différents univers de la création graphique : capable de passer de l'animation télévisée à la narration graphique, elle incarne une génération d'artistes qui repoussent les frontières de la création.

Au-delà de ses réalisations, Jenny Rakotomamonjy est une source d'inspiration. Dans un milieu où les femmes restent minoritaires et où les voix malgaches sont encore trop peu représentées, elle prouve qu'il est possible de s'imposer par le talent et la persévérance.

Son histoire résonne comme un message d'espoir pour les jeunes artistes de Madagascar : les rêves n'ont pas de frontières, et l'imaginaire peut être un passeport vers le monde, d'autant plus que le monde numérique permet également d'abattre les distances.

Elle est la preuve vivante que talent et persévérance peuvent mener à l'universel, et que derrière chaque dessin animé culte se cache parfois une étoile venue de loin.