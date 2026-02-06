Togo: Le 2ème Forum Social des Paysans et Agriculteurs a tracé des pistes et formulé des recommandations utiles

Venus essentiellement du SYNATRAT (Syndicat National des Travailleurs Agricoles du Togo) et des différents recoins du Togo, les producteurs agricoles membres de ce principal syndicat du secteur agricole se sont retrouvés du 16 au 18 Décembre 2025, à la 2ème édition du Forum Social des Paysans Agriculteurs (FSPA). Ceci, autour du thème principal, « Les paysans agriculteurs du Togo face aux risques sociaux : Quelles alternatives pour une assurance maladie et une pension retraite efficace et efficiente ? ».

Pour ce forum qui bénéficiait de l'appui technique et financier de WSM (We Social Movement) et de Terre Solidaire, compte tenu de certaines contraintes liées à la restriction de l'espace civique au Togo, s'est transformé en webinaire, du fait de la dispersion des participants, diverses recommandations ont été adoptées et sont adressées à divers acteurs en lien avec le secteur agricole au Togo.

Contenues dans la déclaration finale qui retrace les différents risques qui menacent notre santé, notre sécurité, notre avenir et celui de nos progénitures, et que tous les participants ont adopté à l'unanimité, sont d'ordre de dénonciation mais également de proposition.

En effet, ces participants recommandent donc :

de dénoncer par voies et moyens légaux les actes et agissements dont avaient été victimes les participants au Forum social de la part des forces de l'ordre et des agents de la Commune d'Agoè-Nyivé 4 ;

d'organiser ses membres pour une meilleure appréhension du syndicat et de l'action syndicale afin de susciter les adhésions et mieux porter les revendications ;

d'accentuer ses activités syndicales à travers des dénonciations publiques (conférence de presse, déclaration liminaire etc...), des signatures de pétition par le monde agricole et des plaidoyers à l'adresse des instances décisionnelles ;

de s'affilier à d'autres organisations syndicales afin de constituer des alliances stratégiques avec des OSC au niveau national, sous régional et International en vue d'une synergie d'action pour la prise en compte des préoccupations du secteur ;

d'œuvrer à la mise en place par le gouvernement togolais des mécanismes de financement innovants, transparents et participatifs pour les pensions ;

de collaborer avec les partenaires sociaux, les institutions en charge de la sécurité sociale pour faire avancer l'agenda de la protection sociale inclusive ;

d'œuvrer à la promotion des réformes ambitieuses et équitables des systèmes de retraite qui garantissent l'universalité, la solidarité et la durabilité.

Et ils ne s'arrêtent pas là. A l'endroit des syndicats, des OSC et des acteurs du monde de la presse, il est souhaité de

de dénoncer à l'unanimité, d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les restrictions en matière de liberté d'association et de réunion au Togo ;

de mettre en place graduellement dans les différentes régions, des sections syndicales pour mieux coordonner les actions de plaidoyers en vue d'un enracinement fort de la culture syndicale dans le secteur agricole ;

d'accompagner les travailleurs agricoles à s'organiser en coopérative pour tendre vers les initiatives d'économie sociale et solidaire ;

d'organiser des émissions radio sur les DESC en direction des travailleurs agricoles.

Et enfin, aux partenaires techniques et financiers, le forum formule le vœu de les voir continuer par :

soutenir davantage tous les cadres d'échanges et de réflexions visant à améliorer les conditions de travail et de vie des paysans agricoles, la défense de leurs droits notamment :

le droit à la protection sociale,

le droit à un niveau de vie suffisant,

le droit de se constituer en groupes organisés pour la défense de leurs intérêts... ;

d'accorder une attention particulière aux projets de développement agricoles afin que les réelles préoccupations des travailleurs (euses) agricoles soient prises en compte ;

de prioriser davantage le secteur agricole à travers les différents projets et programmes d'envergure national.

Il n'a pas été seulement question de recommandations mais également d'exhortations.

On en retient entre autres, que :

Les Institutions sous régionales et internationales à accompagner le Togo dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles afin que les droits sociaux des paysans agriculteurs prennent une place de choix ;

Les Entreprises Multinationales et nationales évoluant dans le secteur agricole à s'engager véritablement dans une démarche de promotion de l'emploi décent et de la responsabilité sociétale des entreprises ;

Les représentants des communautés territoriales (les chefs traditionnels ; les CDQ, CVD, CCD, les élus locaux) à s'engager aux côtés des paysans pour des plaidoyers en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie.

Et au Gouvernement, ne Forum ne s'est pas privé d'adresser un mot. Il est demandé à l'exécutif de « garantir aux paysans agriculteurs togolais la liberté d'association et de réunion sur toute l'étendue du territoire national d'une part et une pension de retraite et une couverture sanitaire d'autre part », « d'assurer l'accès à la terre aux paysans agriculteurs afin de garantir la sécurité alimentaire », « de prendre des dispositions pour assurer davantage la desserte en eau potable aux populations rurales », « d'internaliser la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales », « de réduire les inégalités considérables dans le monde rural en assurant graduellement la pleine jouissance des DESC aux paysans agriculteurs et aux travailleurs du monde rural », « d'octroyer des moyens conséquents aux inspecteurs du travail et l'adoption de leur Statut particulier afin qu'ils puissent remplir en toute indépendance leurs missions surtout dans les entreprises agricoles à travers une mise en oeuvre effective de la convention 129 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par le Togo en 2012 », « d'impliquer activement les organisations paysannes dans la fixation des prix des produits agricoles », « de rendre plus efficace les services de contrôle des prix afin de veiller au respect des prix fixés », « d'élargir la couverture des régimes de retraite à tous les travailleur·euses, sans discrimination notamment ceux du secteur agricole » et « d'allouer des ressources budgétaires suffisantes pour garantir des pensions de retraite à tous y compris les agriculteurs et les paysans ».

Pour rappel, ce 2ème Forum qui se tenait, deux ans après la première édition tenue les 18, 19 et 20 Décembre 2023, était légitimé par le fait que les paysans et agriculteurs occupent toujours des emplois occasionnels, travaillent dans des conditions précaires et sont dépourvus ou presque de protection sociale et sans pension sociale.