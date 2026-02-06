Madagascar: FMDS/2e RPIMA/AESJA - Offrir des livres, transmettre l'avenir

Le 24 septembre 2025 restera une date marquante pour la solidarité éducative dans la région DIANA-SAVA. Ce jour-là, l'association Fikambanana Miara-Mientana DIANA-SAVA (FMDS), portée par la vision et l'engagement de sa cofondatrice Jocelyne Jaonosy, a procédé à la distribution de plus de 232 colis destinés aux lycéens et aux associations partenaires, dans la salle de spectacle de la grande Maison de la Communication et de la Culture de Banja.

Parmi les concernés figure l'Association des anciens élèves du Lycée catholique Saint-Joseph (AESJA), bénéficiant d'une attention toute particulière. Toutefois, en raison de la manifestation populaire qui s'est étendue du 25 septembre au 10 octobre 2025, la remise effective des dons n'avait pu avoir lieu dans l'immédiat.

Il aura fallu attendre le samedi 31 janvier pour que ce geste de générosité trouve enfin son aboutissement. De ce fait, les membres de l'AESJA ont pu remettre officiellement les colis à leur ancien établissement, transformant cette action différée en un moment fort de partage, de mémoire et de solidarité intergénérationnelle.

75 printemps, un appel à l'unité

Ému, le frère directeur du Lycée catholique Saint-Joseph a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers cette belle initiative, mettant en lumière le rôle fondamental des anciens élèves dans le renforcement des liens entre les institutions.

Grâce à ce don, plus d'une centaine de livres viendront enrichir la bibliothèque du lycée. Une contribution précieuse, rappelant avec justesse le proverbe : « Celui qui offre un livre offre le savoir ».

Les élèves, déjà enthousiastes, pourront désormais accéder à un large éventail d'ouvrages, allant des grands classiques de la littérature, tels que Germinal d'Émile Zola, aux manuels scolaires indispensables à leur parcours académique.

Cette rencontre a également servi de cadre à une annonce majeure : la présentation du programme des festivités célébrant le 75e anniversaire du Lycée catholique Saint-Joseph. Ces festivités, prévues jusqu'au 19 mars 2027, se veulent fédératrices.

Le frère directeur a d'ailleurs lancé un appel vibrant à toute la communauté éducative, en l'occurrence aux aînés formés dans ce bâtiment historique érigé en 1951, afin qu'ils prennent part activement à cet événement d'envergure.

Madagascar- La Réunion : des mains unies pour le même idéal

Fondée en 2022, la FMDS poursuit, quant à elle, son chemin avec constance et détermination. Depuis 2023, l'association philanthrope a renforcé sa collaboration avec l'Amicale des anciens du 2e RPIMA, autour d'une ambition partagée : promouvoir la fraternité et l'harmonie entre Madagascar et La Réunion.

Cette coopération illustre avec force « l'esprit de solidarité et de respect mutuel entre les compatriotes », offrant un modèle inspirant pour d'autres initiatives interculturelles. En constante croissance, la FMDS rassemble aujourd'hui plus d'une centaine de membres actifs, répartis dans l'ensemble des districts de la province d'Antsiranana. Engagés dans des actions humanitaires et de développement socio-économique, ces femmes et ces hommes avancent avec une devise simple mais puissante : « faire le progrès ensemble ».