Cote d'Ivoire: PDCI-RDA en deuil - Léopoldine Tiezan Coffie, une voix forte s'est tue

Il est des silences qui font plus de bruit que mille discours. Dans la nuit du vendredi 6 février 2026, le Pdci-Rda a perdu l'une de ses voix les plus marquantes. Léopoldine Tiezan Coffie, épouse Yao, vice-présidente du parti septuagénaire, s'est éteinte brutalement, laissant derrière elle une famille politique bouleversée et sa famille biologique inconsolable.

Selon des sources concordantes, la disparition serait consécutive à une crise cardiaque. Une fin soudaine pour une femme qui, jusqu'à ses derniers jours, demeurait active, engagée et présente aux grands rendez-vous de la vie politique nationale.

Écoutée, parfois crainte, toujours respectée, Léopoldine Tiezan Coffie faisait partie de ces personnalités qui imposent le respect par la constance de leur engagement. Ancienne ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme sous le Président Henri Konan Bédié, elle s'est imposée comme une véritable baronne du Pdci-Rda, où sa parole comptait et pesait.

Membre du Bureau politique, déléguée départementale du Haut-Sassandra (centre-ouest), elle fut également présidente de l'Union des femmes du Pdci (Ufpdci) dans les années 1990, période durant laquelle elle a oeuvré à donner une place centrale aux femmes dans l'animation et la structuration du parti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Candidate aux élections législatives de 2021 dans la circonscription n° 099 (Bédiala, Gadouan et Gonaté), Léopoldine Tiezan Coffie s'était illustrée par son recours devant le Conseil constitutionnel, confirmant son image de femme de caractère, attachée aux principes et au respect des règles démocratiques.

Présidente du Réseau international des femmes pour des actions affirmatives (Rifaa), elle a également porté, au-delà des frontières, le combat pour l'émancipation et la participation effective des femmes à la vie publique.

Ironie du destin, Léopoldine Tiezan Coffie faisait partie de la délégation du Pdci-Rda reçue par le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de la présentation des voeux de Nouvel An, le jeudi 29 janvier 2026, au palais de la Présidence, à Abidjan-Plateau. Elle y apparaissait aux côtés du secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice. Une image désormais chargée d'émotion, devenue l'une de ses dernières apparitions publiques.

Sa disparition intervient à un moment délicat pour le Pdci-Rda, traversé par une profonde crise interne. Le parti perd une boussole, une femme d'expérience, une mémoire vivante et une actrice politique enracinée dans les réalités du terrain.

Avec Léopoldine Tiezan Coffie, c'est une page importante de l'histoire du Pdci-Rda qui se tourne. Mais son engagement, sa fermeté et son combat pour la dignité politique des femmes resteront gravés dans la mémoire collective.