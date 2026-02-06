Afrique: Banque africaine de développement - Sidi Ould Tah présente les résultats de ses 100 premiers jours au Président Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a accordé, le jeudi 5 février 2026, au Palais présidentiel, une audience au président de la Banque africaine de développement (Bad), Sidi Ould Tah. À l'issue de la rencontre, Sidi Ould Tah a indiqué avoir présenté au Chef de l'État les résultats de ses cent premiers jours à la tête de l'institution ainsi que sa vision stratégique articulée autour de quatre axes majeurs, dénommés "Les quatre points cardinaux" du groupe de la Bad.

Il s'agit notamment de renforcer l'accès au financement, d'optimiser la mobilisation des ressources africaines, de moderniser les systèmes financiers, de développer les compétences, d'exploiter le dividende démographique pour stimuler la croissance économique et de développer des infrastructures résilientes face aux défis climatiques tout en valorisant les matières premières. Ces quatre points cardinaux constituent une feuille de route claire et annoncent une nouvelle ère d'autonomie financière pour l'Afrique.

La stratégique vise à planifier et mettre en oeuvre des mécanismes privilégiant la mobilisation des capitaux endogènes. Cela, afin de soutenir une croissance socio-économique plus inclusive et durable.

Sidi Ould Tah a souligné avoir recueilli les orientations et les conseils du Président Ouattara pour la mise en oeuvre de sa vision. Les échanges ont, par ailleurs, porté sur la nouvelle architecture financière africaine et la nécessité de renforcer la coordination entre les institutions financières du continent.

À ce sujet, il a rappelé la récente signature d'un mémorandum d'entente entre la Bad et le Groupe de coordination arabe, en vue d'un partenariat plus stratégique et programmatique. Il a précisé que la Côte d'Ivoire sera le premier pays pilote de cette initiative.

« J'ai également évoqué, avec Son Excellence, la nouvelle architecture financière africaine. J'ai recueilli ses orientations et ses conseils en vue de dynamiser la coordination entre les différentes institutions financières africaines et d'assurer la mise en oeuvre effective de cette nouvelle architecture dont le continent a grandement besoin. Je tiens à rappeler que, il y a quelques semaines, nous avons accueilli le Groupe de coordination arabe qui a signé un mémorandum d'entente avec le Groupe de la Bad ouvrant la voie à un nouveau type de partenariat plus programmatique et plus stratégique. J'ai le plaisir d'annoncer que la Côte d'Ivoire sera le premier pays où ce partenariat sera mis en oeuvre ».