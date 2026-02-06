Afrique: Communication - Le Groupe Fraternité Matin et Quipux Afrique signent un partenariat stratégique

Le Groupe Fraternité Matin et Quipux Afrique ont signé une convention de partenariat le jeudi 5 février 2026, dans les locaux du groupe de presse gouvernemental. L'entente porte sur l'accompagnement des actions de communication de Quipux Afrique sur l'ensemble des canaux et supports, print et digitaux, de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci).

Ce partenariat vise à renforcer la visibilité des initiatives de Quipux Afrique et à promouvoir la modernisation du transport routier à travers une couverture médiatique complète. L'accord a été paraphé par les directeurs généraux des deux structures : Serge Abdel Nouho pour le Groupe Fraternité Matin et Ibrahima Koné pour Quipux Afrique.

Peu avant la signature de la convention, Ibrahima Koné est intervenu dans le cadre de la tribune « L'Invité des rédactions » du Groupe Fraternité Matin, sur le thème : « Modernisation du transport routier : impacts, acquis et enseignements de l'expérience Quipux Afrique ». Il est revenu sur les acquis, les impacts concrets et les perspectives de cette modernisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de Quipux Afrique a également présenté les effets positifs de la digitalisation du transport routier, notamment l'amélioration de la gouvernance, la sécurisation des données et la simplification des procédures pour les usagers.

Il a aussi mis en avant le rôle de l'intelligence artificielle dans le contrôle et la régulation de la circulation, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité des services. Il a enfin insisté sur l'importance de l'accompagnement des administrations, de la formation des acteurs et de l'adaptation des solutions aux réalités locales.

La délégation du Groupe Fraternité Matin a par ailleurs visité deux centres opérationnels de Quipux Afrique, situés à Treichville et à Yopougon, afin de découvrir le fonctionnement concret des solutions déployées. Émeraude Kouadio, chef d'agence Quipux Afrique de Yopougon Cosmos, a précisé que l'accès au centre se fait uniquement sur rendez-vous et que chaque usager doit créer un compte pour accomplir les formalités.

Le centre de Treichville est un centre de contrôle et de traitement des données. La structure visitée abrite la base de données du ministère des Transports, véritable coeur du suivi et de la gestion des informations liées au transport routier.