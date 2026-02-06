Congo-Kinshasa: Reprise des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Kananga, trois ans après l'interruption

6 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Kananga (Kasaï-Central) ont repris mercredi 4 février, soit trois ans après leur interruption.

Exécutés par l'entreprise Arab Contractor, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Tshilejelu.

Ils ont déjà démarré sur les avenues Mukenge Shabantu, Kasa-Vubu et Dr Étienne Tshisekedi (ex-Macar).

Selon Djony Kula, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage (OVD) et maître d'ouvrage, ce lancement marque un nouveau départ après trois années d'arrêt :

« Nous sommes en train de faire la première pose des enrobés dans la ville de Kananga, dans le cadre du projet Tshilejelu. C'est un départ et nous n'allons pas nous arrêter ici ».

La population salue la reprise de ces travaux. Certains habitants rencontrés expriment leur satisfaction.

« En voyant le goudron, je suis très à l'aise et très contente. Nous avons un sentiment de satisfaction en voyant la firme Arab Contractor commencer déjà l'asphaltage. C'est pourquoi vous nous voyez très joyeux », a fait savoir un Kanangais.

Les travaux prévus portent sur 35,6 kilomètres et visent à moderniser la voirie urbaine de la capitale provinciale du Kasaï-Central.

Lancé en 2021, le projet Tshilejelu avait été interrompu à Kananga en janvier 2023 à la suite de la résiliation du contrat de l'entreprise chinoise CREC-7, initialement chargée de son exécution.

