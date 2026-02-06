Madagascar: Volleyball/All stars - Matchs de préparation des clubs pour la CCZ7

Les compétitions intersaison s'enchaînent. Trois matchs de défi seront au programme de l'All Stars, un événement organisé par la Fédération malgache de volleyball samedi après-midi au gymnase d'Ankorondrano.

Ce sera une occasion pour les quatre clubs porte-fanions du pays de peaufiner leur préparation en vue de leur participation à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7 de volleyball, qui s'étalera du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles.

Ces clubs viennent de disputer durant le mois de janvier la Super Coupe organisée par la ligue d'Analamanga ainsi que le tournoi dans le cadre de la célébration des 50 ans de pratique du volleyball de la présidente de la Fédération, Léa Raharimalala.

Programmés à 16 heures, les deux clubs représentants de la Grande Île chez les garçons, la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), treize fois championne de Madagascar, joueront contre Mama, renforcé par des joueurs de Cosfa, vice-champion national, et ceux de l'Akany Sambatra Itaosy.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le match de défi des filles est prévu à 14 heures. Squad X, champion d'Analamanga et vice-champion de Madagascar, affrontera la GNVB, triple championne nationale. En ouverture, il y aura le match dédié aux meilleures jeunes U15 sélectionnées récemment, durant le tournoi de jubilé de la présidente de la Fédération.