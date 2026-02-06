Madagascar: Antananarivo/Ville - Des policiers en civil arrêtent cinq voleurs

6 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Hier, la Police nationale a mené deux opérations distinctes dans la capitale pour lutter contre l'insécurité. À Anosibe, aux environs de 11 heures, des agents en tenue civile ont procédé à une descente après avoir reçu des informations sur des pickpockets. Quatre individus ont été pris en flagrant délit et conduits immédiatement au commissariat de sécurité publique du cinquième arrondissement pour enquête.

Une heure plus tard, à Analakely, un homme soupçonné de vol avec violence a été interpellé par les éléments de l'Unité d'intervention rapide (UIR). Pris à partie par la foule, il a sérieusement été blessé.

Il a dû être transporté au service des urgences du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona pour recevoir des soins avant d'être remis à la Sûreté urbaine de Tanà (SUT) pour la poursuite des investigations.

Ces arrestations prouvent que les Forces de l'ordre cherchent à être plus présentes et à répondre aux préoccupations des habitants face à la délinquance qui pèse sur la vie de tous les jours, selon les explications reçues auprès du commissariat central.

