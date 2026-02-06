Madagascar: Jirama - L'Electricité rétablie à Mahajanga

La situation post-cyclonique à Mahajanga reste difficile pour la majorité des habitants. De nombreux quartiers et fokontany sont encore privés de courant depuis samedi.

Hier, les responsables de la Jirama ont déclaré le rétablissement de l'électricité dans la ville, après la réalisation de travaux de réparation.

« L'alimentation électrique est rétablie à Mahajanga. Cependant, les abonnés peuvent déposer des réclamations auprès de notre agence à Ampasika, si le courant n'est pas encore revenu chez eux. Nous pourrons ainsi procéder au rétablissement sur place », était noté sur la toile de la Jirama Boeny, hier.

Des zones et quartiers sont pourtant encore plongés dans le noir. Les habitants du village touristique de Mangarivotra et ailleurs ont déclaré que l'électricité n'est pas encore rétablie chez eux, hier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les abonnés d'Amborovy et autour de l'aéroport, Maroala ainsi qu'à Amparehigidro jusqu'à Antsahavaky se sont aussi plaints d'être plongés dans le noir et sans électricité depuis samedi à ce jour.

Depuis le passage

du cyclone tropical Fytia samedi dernier, tous les foyers de la ville de Mahajanga ont été plongés dans l'obscurité. Le black-out a été provoqué par les vents violents de Fytia qui ont endommagé les installations et infrastructures de la Jirama.