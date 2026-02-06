Ethiopie: Le partenariat entre le pays et le Brésil se renforce à travers un forum commercial d'envergure

Addis-Abeba — Le partenariat entre l'Éthiopie et le Brésil connaît une dynamique exceptionnelle, illustrée par l'organisation du plus important Forum commercial et d'investissement jamais tenu entre les deux pays, qui s'est déroulé aujourd'hui à Addis-Abeba.

S'exprimant à l'occasion du Forum de coopération économique Éthiopie-Brésil, le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a mis en avant la portée stratégique de cette rencontre pour le renforcement des relations historiques entre Addis-Abeba et Brasilia, qualifiant l'événement d'étape décisive dans la coopération bilatérale.

Il a souligné qu'il s'agissait d'un moment propice pour revisiter l'héritage commun des deux nations, analyser les avancées actuelles et tracer une vision ambitieuse pour l'avenir des échanges commerciaux et de la coopération économique, précisant que le partenariat repose désormais solidement sur les fondements de la coopération Sud-Sud.

Le ministre a salué les performances économiques notables enregistrées par les deux pays ces dernières années, présentant l'Éthiopie comme l'une des économies les plus dynamiques du continent africain, portée par un vaste programme de réformes structurelles et une stratégie axée sur un développement durable soutenu par des investissements ciblés.

Il a insisté sur le fait que la coopération entre l'Éthiopie et le Brésil va bien au-delà d'un cadre symbolique, soulignant que ce forum constitue une plateforme clé pour approfondir les relations commerciales et d'investissement.

Il a également exprimé sa reconnaissance au Brésil pour son appui à l'adhésion historique de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce, indiquant que le pays se trouve désormais à une phase déterminante de ce long processus.

Évoquant les leviers de la croissance éthiopienne, le ministre a mis en lumière la libéralisation de secteurs stratégiques tels que la finance et les télécommunications, tout en soulignant le rôle transformateur de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui ouvre l'accès à un marché intégré de 1,4 milliard de consommateurs.

Il a ainsi invité les investisseurs brésiliens à tirer parti de cette opportunité majeure et à considérer l'Éthiopie comme une porte d'entrée stratégique vers le marché africain.

De son côté, l'ambassadeur Alex Giacomelli, directeur de la promotion du commerce, des investissements et de l'agriculture au ministère brésilien des Affaires étrangères, a indiqué que ce forum s'inscrit pleinement dans les priorités de la politique étrangère du Brésil, axées sur le renforcement des relations économiques et politiques avec l'Afrique.

Il a souligné que l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent, figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et, en tant que siège de l'Union africaine, s'affirme comme un centre régional de l'innovation, de la logistique et de la diplomatie internationale.

L'ambassadeur a enfin relevé que le Brésil et l'Éthiopie partagent des objectifs communs, notamment la promotion d'une croissance durable, la lutte contre la pauvreté et un attachement fort au multilatéralisme.