Afrique: En amont du Sommet de l'UA 2026, le président de la CUA consulte les CER

6 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu hier une séance d'échanges avec les représentants permanents des Communautés économiques régionales (CER), afin de les informer des axes stratégiques prioritaires de la Commission à l'approche du prochain Sommet de l'Union africaine.

La 48e session ordinaire du Conseil exécutif, ainsi que la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, se dérouleront à Addis-Abeba du 11 au 15 février 2026.

Appréciée par les représentants permanents comme un cadre de concertation institutionnelle inédit, cette réunion marque la quatrième consultation de ce type organisée sous l'actuel leadership de la Commission de l'Union africaine.

Cette initiative reflète la détermination de la Commission à approfondir la synergie et la coordination entre l'Union africaine et les CER, dans le respect du principe de subsidiarité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont notamment porté sur les stratégies de financement pérenne de la Commission et des CER, l'intensification de la coopération dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la médiation et de la diplomatie préventive, l'accélération du processus d'intégration régionale, ainsi que l'élaboration de réponses communes face aux évolutions du contexte géopolitique international.

Les participants ont, par ailleurs, mis en exergue la nécessité de renforcer la capacité d'action du continent à travers des mécanismes de financement du développement durables et endogènes.

Ces consultations ont enfin confirmé le rôle clé du partenariat entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales dans la promotion de l'intégration, de la stabilité et du développement de l'Afrique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.