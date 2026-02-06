Ethiopie: Addis-Abeba génère 155 milliards de birrs en six mois grâce aux dépenses des touristes étrangers

Addis-Abeba — La maire Adanech Abiebie a annoncé que le tourisme étranger a stimulé l'économie d'Addis-Abeba, avec 155 milliards de birrs injectés en six mois.

Lors de la présentation du rapport sur les performances du secteur touristique à la 5e session ordinaire annuelle du conseil municipal d'Addis-Abeba, la maire a indiqué que ces résultats illustrent la mutation rapide de la capitale en un pôle majeur du tourisme et des congrès en Afrique.

D'après le rapport, Addis-Abeba a accueilli 699 761 visiteurs internationaux au cours des six derniers mois, générant des recettes estimées à 155 milliards de birrs.

Par ailleurs, 4,9 millions de touristes nationaux ont également visité la ville, confirmant son attractivité croissante tant sur le plan national qu'international.

La maire Adanech Abiebie a expliqué que ces performances positives sont le fruit du développement et de la modernisation de nouveaux sites touristiques, pensés pour renforcer l'impact économique et social du secteur.

Elle a également mis en avant l'essor des festivals publics et religieux de rue, ainsi que la montée en puissance du tourisme sportif et du tourisme de santé, qui contribuent fortement à l'augmentation du nombre de visiteurs.

En outre, les projets structurants en cours et les mégaprojets emblématiques destinés à faire d'Addis-Abeba un centre de référence pour le tourisme de conférences et d'événements ont entraîné une hausse notable des rencontres de haut niveau organisées dans la capitale.

Sur la seule période de six mois, près de 150 événements internationaux et continentaux ont été accueillis, soit une progression de 50 % par rapport à l'année précédente.

Ces données confirment le rôle de plus en plus important du tourisme dans l'économie d'Addis-Abeba et renforcent la position de la ville comme porte d'entrée stratégique vers l'Afrique.