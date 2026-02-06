Sénégal: En visite à la gare rénovée de Tambacounda - Le chef de l'État promet d'accélérer la relance du rail

Après l'Université du Sénégal oriental, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité la gare ferroviaire de Tambacounda, récemment réhabilitée. Il a réitéré l'ambition du gouvernement de refaire du rail un levier de développement et un vecteur de transformation.

Malgré la canicule, les populations de Tambacounda sont massivement sorties pour accueillir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Massés sur la route nationale sur plus d'un kilomètre, elles brandissent des pancartes affichant des messages de bienvenue. « Tambacounda accueille son fils », lit-on. Jeunes, femmes et hommes chantent et dansent, motivés et débordants d'énergie, au son des tam-tams. En face d'eux se dresse une imposante bâtisse de couleur beige et marron, composé de quatre étages.

Il s'agit de la gare ferroviaire de Tambacounda, qui vient d'être réhabilitée. Le bâtiment central accueille des bureaux, des guichets, des centres de maintenance et des services logistiques, à proximité de la voie ferrée. La gare vise à valoriser l'investissement réalisé, soit 27 milliards de FCfa entre 2023 et 2024, à contribuer à la décongestion du port de Dakar, à réduire la dégradation des routes et les accidents, mais également à maintenir l'expertise ferroviaire locale.

Elle permettra surtout de faciliter la logistique lors de la construction de la nouvelle ligne à écartement standard. Au le plan technique, la réhabilitation est accompagnée de la reconstruction de 37 kilomètres de voie, du remplacement de 10.000 traverses, de la remise en voie de 400.000 attaches et de la mise en oeuvre de 70.000 tonnes de ballast, sans oublier la réalisation de 1.498 soudures de rails. À cela s'ajoutent le renouvellement de 7 appareils de voie, la régénération de 34 autres, la correction de la géométrie sur tout le linéaire, la mise à niveau de 126 passages et la reconstruction de 9 ouvrages hydrauliques.

Au terme de sa visite, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné que le projet démontre l'engagement du gouvernement à développer le secteur ferroviaire et à mettre un terme aux pertes économiques.

« Il permet de développer notre potentiel portuaire et de stimuler des activités économiques dans les zones traversées par les rails. Il est important de désenclaver afin que les productions puissent être acheminées rapidement vers les pôles économiques et les ports », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Satisfécit des populations Ainsi, il a instruit les ministres en charge des Infrastructures et des Transports de faire de la relance de l'activité ferroviaire une grande priorité. « Nous allons réhabiliter et relancer, mais aussi construire des voies à écartement standard pour désenclaver toutes les régions, développer les chaînes de valeur et mettre en place des ports secs. Ce sont des ambitions réalistes, car avec les 27 milliards de FCfa déjà injectés, nous avons réalisé des avancées importantes. Une enveloppe supplémentaire sera mobilisée, car il s'agit d'un projet catalytique de l'Agenda 2050 », a ajouté le président de la République.

Pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'année 2026, consacrée à la jeunesse, sera marquée par un accent particulier mis sur les formations qualifiantes afin de développer l'employabilité et l'emploi. « Je suis rassuré que nous pouvons à nouveau faire du rail un pilier du développement », a-t-il affirmé. Il s'agit d'un projet important, selon Amadou Camara, responsable de l'Association des transporteurs de Kédougou. À l'en croire, cette initiative permettra de soulager les routes et de dynamiser la localité.

« Avec le rail, la fréquentation des camions gros porteurs va diminuer. Les routes seront préservées. En plus, les marchandises seront transportées plus facilement, ce qui contribue au développement des activités commerciales », a-t-il souligné. À côté de lui, en face de la gare, un jeune tenant une pancarte s'égosille pour revendiquer une politique ambitieuse en faveur du secteur ferroviaire.

« Nous y voyons une opportunité de création d'emplois. Avec le développement du transport ferroviaire, il sera plus facile de rallier les autres villes. Le rail et le port pourront générer des emplois. Nous avons vraiment besoin de la relance du rail. Nous remercions le président de la République pour la visite et la construction de la gare », indique Ousmane Biaye.

Debout devant une table, en face de la gare de Tambacounda, Coumba Sarré partage le même sentiment. Pour elle, la relance du transport ferroviaire est une nécessité. « Les routes sont cahoteuses et il y a constamment des embouteillages à cause des camions. Il est donc essentiel de relancer le rail. Cela crée des emplois et facilite le transport des marchandises. Nous remercions le gouvernement pour cette belle gare », se réjouit-elle.