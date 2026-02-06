Afrique: Mission officielle du Groupe de la Banque mondiale au pays - Le Ministre des Finances échange avec Ousmane Diagana et Ed Mountfield

Dans le cadre d'une visite officielle du Groupe de la Banque mondiale, une délégation de l'institution séjourne à Dakar du 4 au 11 février 2026 pour approfondir le dialogue autour des priorités de développement du pays, du renforcement du partenariat stratégique et du suivi des projets de l'État du Sénégal financés par la Banque.

À cet effet, renseigne un communiqué de presse, le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a reçu en audience, le jeudi 5 février 2026, M. Ousmane Diagana, Vice-Président du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que Ed Mountfield, Vice-Président et Directeur financier de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga).

Le communiqué informe que les discussions avec Ousmane Diagana ont porté sur la situation macro-budgétaire du pays, caractérisée en 2025 par une consolidation budgétaire et une croissance économique soutenue.

Il a également été question de la poursuite de la revue du portefeuille de projets pour en renforcer l'alignement avec les priorités nationales de développement, ainsi que des perspectives de mobilisation de financements additionnels au profit de secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique et le numérique.

Les échanges avec M. Ed Mountfield ont, quant à eux, porté sur le renforcement de la coopération avec la Miga, dont le portefeuille de garanties au Sénégal atteint près d'un (1) milliard d'euros.

«À cet égard, un point de suivi des interventions structurantes a été effectué, notamment celle relative au groupe Meridiam dans le cadre du projet de Bus Rapid Transit (Brt), ainsi que sur les perspectives de nouveaux engagements dans le secteur de l'électricité, à travers l'initiative Mission 300 », précise-t-on.