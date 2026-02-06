Sénégal: Notation - Bloomfield décerne à nouveau la note triple A à Orange au pays

L'agence de notation Bloomfield a décerné à nouveau la note de long terme AAA avec une perspective stable à Orange Côte d'Ivoire.

L'agence a aussi décerné à cette société la même note de court terme A1 avec une perspective stable.

La validité de la notation va de septembre 2025 à août 2026.

L'équipe de notation de Bloomfield a justifié la note de long terme de Orange Côte d'Ivoire par la qualité de crédit la plus élevée de cette entreprise. Selon elle, les facteurs de risques sont négligeables, étant légèrement supérieurs à ceux des obligations d'Etat sans risque.

Sur le court terme, l'équipe de Bloomfield a mis en exergue la certitude de remboursement en temps opportun très élevée. « Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels », souligne Bloomfield pour qui les facteurs de risque sont mineurs.

La notation est basée sur les facteurs positifs suivant : un positionnement de leader maintenu, sur le marché des télécommunications, une bonne exécution du plan stratégique Lead The Future, observée en 2024, une dynamique commerciale, soutenue par des investissements massifs réalisés par Orange Côte d'Ivoire, une réduction du déséquilibre de la structure financière de la société, découlant du reprofilage de sa dette, une amélioration du cadre de gouvernance, favorisée par l'obtention de nouvelles certifications.

Selon l'équipe de Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants: un niveau de maitrise des charges à renforcer, une baisse des rentabilités opérationnelle et financière, une mutation technologique permanente du secteur des télécommunications, nécessitant des investissements qui absorbent une part importante de la trésorerie de Orange Côte d'Ivoire, un repli progressif des fonds propres, induit par la politique de distribution de dividendes de la société.