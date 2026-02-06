Afrique: CAN 2025 - La CNDH du pays et son homologue marocaine échangent sur la situation des supporters détenus

6 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH) suit de près la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Royaume du Maroc. Dans ce cadre, sa Présidente, Professeure Amsatou Sow Sidibé, a rencontré en tête-à-tête son homologue marocaine, Madame Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) du Maroc, le mardi 4 février 2026.

Dans un communiqué, la CNDH indique qu'au cours de leurs échanges, les deux Présidentes ont abordé la situation des supporters sénégalais interpellés et détenus à la suite des troubles regrettables survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, disputée à Rabat. Les discussions ont porté sur l'état des lieux de la situation, les conditions de détention ainsi que sur les mécanismes à privilégier pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.