Afrique: CAN 2025 - La CNDH du pays et son homologue marocaine échangent sur la situation des supporters détenus

La Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH) suit de près la situation des supporters sénégalais actuellement détenus au Royaume du Maroc. Dans ce cadre, sa Présidente, Professeure Amsatou Sow Sidibé, a rencontré en tête-à-tête son homologue marocaine, Madame Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) du Maroc, le mardi 4 février 2026.

Dans un communiqué, la CNDH indique qu'au cours de leurs échanges, les deux Présidentes ont abordé la situation des supporters sénégalais interpellés et détenus à la suite des troubles regrettables survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, disputée à Rabat. Les discussions ont porté sur l'état des lieux de la situation, les conditions de détention ainsi que sur les mécanismes à privilégier pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.