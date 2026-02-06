Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye à Kidira pour la suite de sa tournée

Kidira — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé Kidira (est) vendredi un peu avant 10 heures, pour la suite de sa tournée économique dans le Sénégal oriental.

L'hélicoptère transportant le chef de l'Etat a atterri à 9h 46m dans l'enceinte de la gare des gros porteurs de Kidira.

Il a été été accueilli sur place par les ministres des Forces armées et de l'Intérieur.

Les autorités administratives, les élus territoriaux du département et le directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros-porteurs (SEMIG.SA) étaient aussi présents à l'accueil.

Bassirou Diomaye Faye va procéder à une visite de chantier de la route Kidira-Bakel dont les travaux sont exécutés à hauteur de 89%.

Le chef de l'État va retourner dans la capitale régionale dans la journée où il effectuera la prière du vendredi à la grande mosquée de Tambacounda, avant de visiter, dans l'après-midi, la centrale de Segou Coura.