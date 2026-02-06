Sénégal/Maroc: Détention des supporters sénégalais - La CNDH et son homologue marocaine s'engagent à faire un 'suivi régulier' de la situation

6 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal (CNDH), Amsatou Sow Sidibé, et son homologue du royaume du Maroc, Amina Bouayach, ont décidé de collaborer pour faire le suivi de la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, a-t-on appris de la partie sénégalaise.

La CNDH "reste entièrement préoccupée par la situation de nos compatriotes incarcérés à l'étranger et fera, de ce fait, un suivi régulier de cette affaire en étroite collaboration avec le CNDH [Conseil national des droits de l'homme] du Royaume du Maroc", indique-t-elle dans un communiqué.

Amsatou Sow Sidibé et son homologue marocaine ont eu un tête-à-tête, mardi, en marge de l'Assemblée générale et de la 15ème Conférence biennale du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme (RINADH), qui se tient du 4 au 6 février 2026, à Yaoundé (Cameroun), signale le communiqué.

Cette initiative de la CNDH du Sénégal, selon sa présidente, s'inscrit dans le cadre "des bonnes relations de coopération" entre les deux institutions de défense des droits humains.

"Les deux présidentes ont, à cet effet, abordé le cas des supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des troubles regrettables survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 à Rabat, au Maroc", remportée par le Sénégal.

Les deux organisations ont ainsi procédé à "des échanges d'informations et réfléchi sur des stratégies communes afin de préserver les relations fraternelles entre les deux peuples", ajoute la même source.

Le procès des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis ces incidents a été reporté au 12 février en raison d'une grève des avocats marocains, selon plusieurs médias.

