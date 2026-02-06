Sénégal: La tournée économique du président Faye, sujet incontournable dans les quotidiens

Dakar — La tournée économique de deux jours que le chef de l'Etat a entamée jeudi dans la région de Tambacounda fait la une de la plupart des quotidiens parvenus vendredi à l'APS.

Le président Bassirou Diomaye Faye "au contact du terrain", à la faveur de cette visite de quatre jours dans le Sénégal oriental, pour s'enquérir du niveau de réalisation des "projets structurants" engagés sous son magistère dans cette zone, rapporte le quotidien L'As.

Le chef de l'Etat "a débuté cette tournée par Tambacounda où il [va visiter], pendant deux jours [...], plusieurs chantiers", écrit L'As. Le quotidien Source A constate, à l'issue de la première journée, que Bassirou Diomaye Faye "n'a pas chômé à Tamba".

Il s'est rendu dès son arrivée sur le chantier de l'Université du Sénégal oriental, "vecteur de développement territorial, d'équité et de souveraineté", avant d'enchaîner avec "une série de visites hautement stratégiques".

"Infrastructures ferroviaires, agriculture intégrée et défense nationale : le chef de l'Etat a posé les jalons d'un développement structuré, inclusif et sécurité, en droite ligne de la Vision Sénégal 2050", poursuit Source A.

"Diomaye veut changer la face du Sénégal oriental", peut-on lire à la une de Walfquotidien. Pour ce faire, il "booste les chantiers" engagés dans cette région, renchérit le quotidien Le Soleil, selon lequel le président Faye "a donné des instructions fermes pour l'achèvement des grands travaux structurants en cours" dans la région.

Il a de même "réitéré l'ambition du gouvernement de refaire du rail un levier de développement et un vecteur de transformation", tout en saluant "la valorisation du potentiel de la zone, notamment dans la filière banane", après avoir visité des périmètres agricoles.

Selon le journal Le Quotidien, à travers les premiers chantiers qu'il a visités, Bassirou Diomaye Faye "pose les jalons d'un désenclavement structurel et d'une formation adaptée aux richesses du sous-sol local".

En résumé, cette tournée donne au président de la République l'opportunité de "s'imprégner des réalités économiques locales", d"'évaluer l'état d'avancement des projets structurants" et d"'échanger avec les acteurs territoriaux sur les priorités de développement de la zone orientale du pays", écrit Sud Quotidien.

Sur un tout autre sujet, les quotidiens reviennent sur le piratage informatique dont la Direction de l'automatisation du fichier (DAF) a été victime, conduisant à une suspension de la production de cartes nationales d'identité "depuis 25 jours", selon le journal Le Quotidien.

Les pirates auraient saisi 139 téraoctets de données, une affaire qui rappelle "les déboires de la DGID (Direction générale des Impôts et Domaines) en octobre 2025", indique Le Quotidien. "On ne connait pas encore les revendications des pirates", ajoute la même publication.

Après la Direction de l'automatisation du fichier, Sénégal numérique, en charge de la politique d'informatisation de l'Etat, a aussi été "visée par les hackers", signale l'Observateur. "Les coffres-forts de la République volent en éclats", titre à ce sujet cette publication.