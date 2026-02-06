Afrique: Le 'classico' Casa-Jaraaf au menu de la 14-ème journée de la Ligue 1

Dakar — Le "clasico" du football sénégalais, qui va opposer le Casa-Sports au Jaraaf de Dakar, dimanche, au Stade Aline Sitoë Diatta de Ziguinchor, est la principale affiche de la 14e journée de Ligue 1 prévue ce week-end.

Le Casa Sports de Ziguinchor reçoit l'équipe de la Médina, un de ses rivaux historiques, une semaine après avoir raté l'occasion de s'emparer de la tête du classement, à l'issue de son match contre l'AS Pikine, dimanche dernier.

Les matchs opposant le Casa-Sports au Jaraaf, deux équipes considérées comme des géants du championnat sénégalais, sont toujours très disputés.

Et si l'engouement pour ce "classico" n'est plus le même que dans les années 1980, 1990 ou 2000, les deux équipes entretiennent toujours une grande rivalité.

Le Casa-Sports veut en effet préserver son invincibilité dans son chaudron du stade Aline Sitoë Diatta, où en six matchs, l'équipe de Ziguinchor a enregistré cinq victoires, un nul et inscrit 12 buts contre deux encaissés.

Face au champion sortant, qui tarde à lancer réellement sa saison, les Ziguinchorois tablent sur un bon résultat qui les maintiendrait sur le podium, en espérant un faux pas de ses devanciers, notamment AJEL et l'US Gorée.

Le leader AJEL, justement, effectue un long déplacement à Saint-Louis pour affronter la Linguère. Surclassés (0-3) par l'Union sportive de Ouakam (USO) la journée précédente, les "Samba Linguère" vont vouloir rebondir en profitant de l'avantage de recevoir à domicile.

La tâche de la Linguère de Saint-Louis s'annonce toutefois compliquée, face à un adversaire qui n'a enregistré qu'une seule défaite cette saison.

L'US Gorée, le dauphin, reçoit Wally Daan, après le revers qu'il a subi face à AJEL lors de la précédente journée.

En plus du "classico", le match devant opposer Génération Foot à l'USO sera également très suivi. Surtout que les deux équipes reviennent de victoire et auront à coeur de poursuivre sur la même dynamique.

Voici le programme de la 14-ème journée de Ligue 1

Samedi

GF-USO et Gorée-Wally Daan

Dimanche

Casa sports-Jaraaf, Cambérène-AS Pikine, Guédiawaye FC-Stade de Mbour, Teungueth FC-Dakar Sacré coeur, Linguère-AJEL, HLM-SONACOS