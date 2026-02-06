Sénégal: La santé et le sport, secteurs prioritaires pour la mairie de Pire en 2026

Pire (Tivaouane) — La mairie de Pire, qui vient de se doter d'un budget de 700 millions de francs CFA pour l'exercice 2026, prévoit des investissements importants dans le secteur de la santé et du sport, dont un projet de modernisation du stade municipal de cette commune du département de Tivaouane.

Il est prévu, dans ce cadre, la réalisation d'un projet de modernisation du stade municipal de Pire, qui sera équipé de 400 places assises et de projecteurs, avec l'appui d'un partenaire de la mairie.

La commune envisage aussi de doter l'infrastructure sportive de 150 sièges supplémentaires, d'une tribune officielle et de gazon.

Dans le secteur de la santé, il est prévu la construction de cases de santé dans les villages de Bagne, Médina Sall, Keur Gallo et Darou Cissé.

Le maire Mamadou Ndoye Bane a informé le conseil municipal de l'octroi, par le PACASEN - Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal-, d'une enveloppe de 20 millions de FCFA pour la construction d'une case de santé à Ndièye.

Une mission technique s'est déjà rendue sur le site, en compagnie du chef de village, afin d'identifier l'assiette foncière devant abriter l'infrastructure.

En outre, le ministère des Collectivités territoriales a remis à la commune de Pire un chèque de 20 millions de FCFA, pour l'aider à renforcer les investissements locaux.

Le conseil municipal de Pire a adopté, mardi, à la majorité de ses membres, un budget de plus de 700 millions de FCFA, pour l'exercice 2026.

Le budget de la commune de Pire pour l'exercice 2026 est arrêté exactement à 724.804.104 francs CFA, répartis entre 411.516.000 francs CFA pour le fonctionnement et 313.288.104 francs CFA pour l'investissement.

Le vote s'est tenu en présence de Sandéné Ndao, représentant du Trésor public, et de Abdoulaye Sow, sous-préfet de Pambal.

Après l'adoption du budget, le maire a soumis à l'approbation du représentant de l'État, des propositions de baptême de certains édifices publics, issues de procès-verbaux de réunions.

Les conseillers municipaux ont unanimement validé les nouvelles dénominations de quatre infrastructures.

L'école Pire 4 deviendra Ecole Serigne Bounama Diop, l'école Pire 5 portera désormais le nom de Serigne Mboup, ancien maire de la commune.

Le poste de santé va porter le nom de Djiby Diagne Monparent, la case des tout-petits celui de Fatou Sarr.

Ces choix ont été approuvés à l'unanimité par les conseillers municipaux présents.

La doyenne des conseillers municipaux, Rokhaya Lèye, a salué ces mesures, qui rendent hommage à des personnalités remarquables de Pire.

Serigne Bounama Diop constitue "un repère à Pire", Djiby Diagne a financé sur fonds propres la clôture du cimetière communal et Fatou Sarr est l'initiatrice du premier groupement de promotion féminine de la commune.

De son côté, El Hadji Amadou Gaye, président de la commission jeunesse et sport, s'est félicité de l'installation d'une "fan zone" au terrain de basket de Pire, ce qui a permis aux populations de vivre intensément la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN 2026).