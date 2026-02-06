Sénégal: Recherche agronomique - Un institut du pays veut s'inspirer de l'expérience de l'ISRA

Thiès — Une délégation de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement (ITRAD) a visité jeudi l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) pour s'inspirer de son expertise scientifique, a constaté l'APS.

La délégation tchadienne a notamment visité des laboratoires du Centre d'études régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS).

"Nous sommes venus au Sénégal dans le cadre d'une mission d'échange d'expériences au niveau de l'ISRA, nous sommes une délégation accompagnée d'une équipe de l'ITRAD et des cadres du ministère en charge de l'Agriculture du Tchad", a expliqué le directeur général de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, Abdelkhadre Altidijani Koiboro.

Selon lui, le but de cette visite est de "s'inspirer" de l'expérience sénégalaise dans le domaine de la recherche agronomique.

Il a expliqué que le Tchad, qui entend mettre en place "trois centres nationaux de spécialisation dans le domaine du blé, du sésame et du maïs", a jugé nécessaire de venir s'inspirer du Sénégal, qui "a beaucoup d'expérience dans la mise en place de centre régional d'excellence".

Il a cité en exemple le Centre d'étude régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS), une entité de l'ISRA dont l'objectif est de développer et promouvoir les technologies et les innovations adaptées aux conditions climatiques et agroécologiques des pays en zones arides et semi-arides de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

"Nous avons eu une présentation générale du centre régional d'excellence, une visite des différentes plateformes techniques, telles que la plateforme biochimique", a rapporté Abdelkhadre Altidijani Koiboro.

Il a évoqué des échanges sur la conservation des ressources génétiques, en plus de la visite d'autres plateformes "utiles en termes d'équipements de laboratoire technique".

"Nous allons continuer la collaboration avec l'ISRA, nous avons déjà défini un certain nombre de domaines qui pourraient être pris comme modèles de collaboration, dans le domaine de la formation, des échanges de chercheurs entre nos deux institutions et pour fédérer nos efforts et rationaliser les ressources", a fait valoir M. Koiboro.

"Nous avons un modèle dans la sous-région qui est un modèle de recherche développement, qu'il faudrait qu'on partage", a pour sa part noté Ndjido Ardo Kane, directeur général du CERAAS.

M. Kane a assuré de l'engagement de l'ISRA à accompagner l'ITRAD dans "l'évolution, la maturité de leurs différents centres d'excellence".

"Nous avons vraiment l'ambition de travailler côte à côte avec le Tchad pour monter ces trois centres", a dit M. Kane, évoquant des possibilités de collaboration entre les deux institutions pour relever ensemble les défis communs et proposer des innovations pour le développement de leur pays respectif.