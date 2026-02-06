Sénégal: Un officiel souligne 'l'impératif' d'aligner la formalisation de l'économie informelle sur la vision des nouvelles autorités

Dakar — Le directeur de l'Encadrement et de la Transformation des entreprises informelles, Hady Touré, préconise l'alignement de la Stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle sur la vision des nouvelles autorités décliné dans l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050".

La direction de l'Encadrement et de la Transformation des entreprises informelles est rattachée au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

"Le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle. Cette stratégie est aujourd'hui en phase de révision parce que nous avons de nouvelles autorités et de nouvelles visions. Donc, il était impératif, pour nous, d'aligner la stratégie sur la nouvelle vision de l'autorité", a-t-il dit.

M. Touré participait jeudi à un atelier sur la formalisation de l'économie informelle, sur le thème "Cartographie des initiatives des acteurs dans le cadre de la révision de la Stratégie nationale intégrée de formalisation de l'économie informelle" (SNIFEI).

Pour contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la future stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle, le gouvernement a jugé nécessaire de regrouper ou de recenser les initiatives de la formalisation dans les différentes structures, selon Hady Touré.

Cette démarche, vise à inscrire ces structures dans le plan d'action de l'opérationnalisation, a-t-il expliqué, ajoutant que l'Etat du Sénégal considère la formalisation de l'économie informelle comme "un enjeu stratégique majeur".

Selon les dernières données disponibles, l'économie informelle représente environ 96,4% des emplois au Sénégal, dont 45,3% sont occupés par des femmes, soulignant à la fois son "poids économique et ses implications sociales et de genre".

Plusieurs ministères, agences publiques, structures d'appui, organisations professionnelles et partenaires sociaux interviennent dans divers domaines liés, directement ou indirectement, à la formalisation.

"La formalisation, n'oublions pas, c'est tout un processus allant de l'enregistrement à la tenue de la comptabilité, à la protection sociale, jusqu'à la conformité fiscale", a rappelé le directeur de l'Encadrement et de la Transformation des entreprises informelles.

Hady Touré a souligné que cette Stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle permettra "d'identifier les niveaux de formalisation et un accompagnement sur mesure par rapport à chaque entreprise, par rapport à ce niveau d'informalité".