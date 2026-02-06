Afrique: La Banque mondiale soutient l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'électricité du pays

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 150 millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) en faveur de la République du Gabon pour le Projet d'accès aux services de base et d'amélioration des performances (PASBAP).

L'opération soutiendra les priorités du gouvernement consistant à moderniser les services d'eau et d'électricité, à promouvoir l'accès universel et à renforcer la viabilité financière des prestataires de services, tout en contribuant aux objectifs d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets.

Bien que 90 % de la population urbaine ait accès aux services d'eau de base et 94 % à l'électricité, les avantages escomptés sont compromis par de fréquentes interruptions et une qualité sous-optimale. Cependant que seulement 55 % de la population rurale du Gabon a accès à l'eau et 29 % à l'électricité.

L'absence quasi totale d'infrastructures sanitaires et de traitement des boues fécales au Gabon entraîne une contamination généralisée des eaux de surface et souterraines ainsi qu'un risque accru de maladies d'origine hydrique. Le financement approuvé vient soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour relever ces défis en matière d'accès et de qualité de service, en combinant des investissements dans des infrastructures résilientes au changement climatique avec le renforcement des politiques, des institutions et des réglementations sectorielles.

Le projet PASBAP devrait bénéficier à environ 535 000 personnes grâce à l'élargissement de l'accès à l'eau courante et à l'électricité, à l'amélioration de la fiabilité et de la qualité des services existants et à l'introduction de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Le projet met également fortement l'accent sur la résilience climatique et le déploiement de solutions à faible émission de carbone, notamment dans les zones rurales et périurbaines.

« L'amélioration de l'accès aux services de base est essentielle pour renforcer le capital humain, soutenir une croissance économique inclusive et accroître la résilience aux chocs climatiques, souligne Cheick Fantamady Kanté, directeur de division de la Banque mondiale pour le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Ce projet combine des investissements prioritaires avec les réformes nécessaires pour améliorer durablement les performances du secteur et garantir des services fiables aux ménages et aux entreprises. »

Le projet s'inscrit dans le droit fil du Plan national de développement (PND) 2025-2032 du Gabon, du cadre de partenariat de la Banque mondiale avec le Gabon, de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour l'eau visant à améliorer la sécurité hydrique d'ici 2030 et de son initiative Mission 300 visant à raccorder les populations africaines à l'électricité d'ici 2030.