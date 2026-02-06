Cameroun: Paul Biya limoge Jean-Pierre Biyiti Bi Essam, ambassadeur marqué par un scandale

Un décret présidentiel vient de mettre fin aux fonctions de Jean-Pierre Biyiti Bi Essam en tant qu'ambassadeur du Cameroun en Israël.

Paul Biya s'apprête à nommer un successeur pour représenter le pays à Tel-Aviv. Une décision diplomatique en apparence routinière, mais qui ravive immédiatement le souvenir d'une affaire qui a marqué l'opinion publique camerounaise.

Le fantôme du scandale du Pape

Jean-Pierre Biyiti Bi Essam n'est pas un diplomate ordinaire. Avant de servir en Israël depuis 2018, il a occupé des postes ministériels sensibles, notamment celui de ministre de la Communication. C'est précisément dans cette fonction qu'il s'est retrouvé au cœur d'une controverse financière majeure lors de la visite du Pape Benoît XVI au Cameroun en mars 2009.

Les faits sont précis. Il a été accusé d'avoir déposé 130 millions de FCFA sur son compte personnel. Ces fonds étaient pourtant destinés à financer la couverture médiatique de cet événement religieux d'envergure internationale, première étape d'un voyage apostolique qui devait se poursuivre en Angola. Un détournement de fonds publics présumé qui a choqué l'opinion à l'époque.

Une carrière intacte malgré les accusations

Malgré cette mise en cause, la carrière de Biyiti Bi Essam n'a pas été brisée. Bien au contraire. Après avoir quitté le ministère de la Communication, il a été nommé ministre des Postes et des Télécommunications. Puis, en 2018, Paul Biya l'a propulsé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Israël, un poste stratégique compte tenu des liens de coopération entre les deux pays.

Cette nomination avait soulevé des interrogations. Comment un responsable accusé de détournement pouvait-il représenter le Cameroun à l'étranger ? La décision présidentielle avait été interprétée par certains comme une forme de protection, voire de récompense, pour un fidèle du régime.

Israël, un partenaire stratégique

Le poste d'ambassadeur en Israël n'est pas anodin. Tel-Aviv entretient des relations étroites avec Yaoundé, notamment dans le domaine sécuritaire. Les unités d'élite camerounaises bénéficient de formations israéliennes, et la coopération technique entre les deux pays couvre plusieurs secteurs sensibles. Confier cette représentation à une personnalité controversée était un pari risqué sur le plan diplomatique.

Pendant plus de six ans, Biyiti Bi Essam a porté les couleurs du Cameroun en Israël, tout en traînant derrière lui le poids des accusations liées au scandale de 2009. Son limogeage intervient dans un contexte où Paul Biya procède régulièrement à des remaniements diplomatiques, mais le timing interroge.

Un renouvellement ou un désaveu ?

La présidence camerounaise ne communique pas sur les motifs précis de ce changement. Officiellement, il s'agit d'un mouvement diplomatique classique visant à renouveler le visage de la représentation camerounaise. Mais dans les faits, ce limogeage met fin à une ère marquée par la controverse. Faut-il y voir un signal politique ? Une volonté de tourner la page sur des dossiers embarrassants ? Ou simplement une décision administrative sans portée particulière ? Les observateurs de la scène politique camerounaise s'interrogent.

Ce qui est certain, c'est que Jean-Pierre Biyiti Bi Essam quitte Tel-Aviv avec un bilan entaché par une affaire qui ne l'a jamais vraiment quitté. Les 130 millions de FCFA liés à la visite du Pape sont restés gravés dans la mémoire collective comme un symbole de l'impunité présumée de certains hauts responsables.

Le poids du passé dans la diplomatie

Le successeur qui sera nommé devra incarner une image plus consensuelle, dégagée de toute controverse financière. Dans un contexte où le Cameroun cherche à renforcer sa crédibilité internationale et à attirer des investissements étrangers, la qualité de ses représentants diplomatiques est cruciale. Le limogeage de Biyiti Bi Essam marque la fin d'un chapitre, mais les questions demeurent. Après plus d'une décennie de carrière post-scandale, cet épisode sera-t-il définitivement clos, ou d'autres affaires viendront-elles raviver le dossier ? Ce limogeage tardif suffira-t-il à effacer les traces d'un scandale qui n'a jamais été véritablement jugé ?