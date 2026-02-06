Afrique: Steven nbienou kouadjo au investuae forum de dubaï - Le cameroun à l'honneur

Steven Nbienou Kouadjo au InvestUAE Forum de Dubaï: Le Cameroun à l'honneur dans le triangle UAE-Europe-Afrique

La première cohorte, lancée en juin 2025, a formé gratuitement 110 jeunes dans cinq villes camerounaises : Yaoundé, Douala, Bafoussam, Buea et Garoua. L'objectif : réduire le fossé numérique et préparer la jeunesse africaine aux métiers de demain.

Une initiative qui résonne parfaitement avec les priorités du InvestUAE Forum, qui place la technologie, l'innovation digitale et le développement du capital humain au cœur de ses discussions.

Un palmarès qui impressionne

Le parcours de Steven Nbienou Kouadjo ne passe pas inaperçu sur la scène internationale. En 2024, il reçoit le Global Recognition Award pour ses contributions extraordinaires à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Trois ans plus tôt, Forbes Afrique le classait déjà parmi les six entrepreneurs camerounais les plus performants.

Ces distinctions témoignent d'une trajectoire fulgurante, mais aussi d'une capacité à transformer la vision en réalité concrète. « Il ne se contente pas de parler, il construit », résume un observateur du milieu entrepreneurial camerounais.

Dubaï-Cameroun : un pont stratégique

Basé entre Dubaï, Yaoundé et l'Europe, Steven Nbienou Kouadjo incarne parfaitement la dynamique trilatérale que cherche à promouvoir le InvestUAE Forum. Sa présence à cet événement s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des relations économiques entre les Émirats arabes unis et l'Afrique.

Les EAU multiplient en effet les initiatives vers le continent : Accords de Partenariat Économique Compréhensifs (CEPAs) avec plusieurs pays africains, investissements dépassant les 10 milliards de dollars dans l'infrastructure, l'agriculture et la technologie, et négociations d'un accord de partenariat stratégique avec l'Union européenne lancées en décembre 2025. »L'Afrique a besoin de partenaires qui adoptent une vision à long terme », souligne un récent rapport de CNBC Africa. « Les EAU se positionnent précisément dans cette perspective. »

Un forum aux enjeux considérables

Le InvestUAE Forum rassemble cette année décideurs gouvernementaux et dirigeants d'entreprises autour de six secteurs prioritaires : Infrastructure & Transport, Advanced Manufacturing, Healthcare & Life Sciences, Technology & Digital Innovation, Renewable Energy et Sciences.Dans un contexte où le Moyen-Orient attend plus de 100 milliards de dollars d'investissements annuels d'ici 2026 et où les EAU affichent une croissance économique projetée de 5% selon la Banque mondiale, ce forum constitue une plateforme cruciale pour façonner les partenariats de demain.

Le choix du Museum of the Future comme lieu de l'événement est hautement symbolique. Cette structure architecturale iconique, devenue l'emblème de l'ambition technologique de Dubaï, a accueilli plus de 4 millions de visiteurs depuis son ouverture. "Partenaires égaux dans la construction de l'avenir » »C'est un honneur d'être invité au InvestUAE Forum aux côtés de leaders mondiaux », confie Steven Nbienou Kouadjo joint par Jeune Afrique.

« Cette invitation représente la reconnaissance du potentiel extraordinaire de l'entrepreneuriat africain. »Et d'ajouter : « Ma présence me permettra d'explorer des partenariats stratégiques pour accélérer la transformation digitale de l'Afrique et créer des emplois pour notre jeunesse. À travers NBIKO Group, NBIKO TV et la Fondation SNK, nous démontrons que l'Afrique ne cherche pas seulement à recevoir des investissements nous créons des solutions innovantes et sommes prêts à être des partenaires égaux dans la construction de l'avenir. »

Un message qui devrait trouver un écho favorable dans les travées du Museum of the Future, où se dessinent déjà les contours des partenariats économiques de la prochaine décennie.