Sénégal: Tambacounda - La route Kidira-Bakel va jouer un rôle catalytique pour la zone (Bassirou Diomaye Faye)

6 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — La route Kidira-Bakel, dont les travaux ont été exécutés à 89%, va jouer un rôle catalytique pour le désenclavement de cette partie de la région de Tambacounda (est), a souligné, vendredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Après mon audience, hier (jeudi), avec les maires, nous avons noté que les principales doléances soulevées ont trait au désenclavement. Sous ce rapport, cette route va jouer un rôle catalytique pour l'accessibilité de la zone, mais aussi pour le commerce intracommunautaire avec le peuple frère du Mali", a déclaré M. Faye.

Le chef de l'État s'exprimait en marge de sa visite du chantier de la route Kidira-Bakel, dans le cadre de la tournée économique qu'il ,effectue dans le Sénégal oriental.

Bassirou Diomaye Faye a salué "l'engagement" de l'entreprise chargée des travaux (Areksi) et de son personnel qui, selon lui, sont à hauteur des défis qui s'imposent dans le cadre du marché de reconstruction et de réhabilitation de cette route.

Il a rappelé que "deux lots sont déjà livrés pour une distance très appréciable à 100% et sur le lot restant, les travaux sont à 89%".

"Sous ce rapport, il y a lieu de travailler avec les ministres des Infrastructures, des Finances et du Budget qui seront instruits à cet effet pour que les efforts financiers restants puissent être réalisés, afin que la route soit finalisée une bonne fois pour toutes", a indiqué le chef de l'État.

Il s'est dit également satisfait de la réalisation, par l'Agéroute, du projet d'aménagements connexes devant impacter positivement les conditions de vie des populations riveraines.

"Les aménagements connexes touchent tant à la santé, à l'éducation qu'à l'hydraulique [...]. En termes d'impact, les efforts appréciables seront faits et les populations ne manqueront pas d'en ressentir les effets positifs à la fin des travaux", a assuré le Président Faye.

