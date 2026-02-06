Sénégal: Kédougou - Un élu plaide pour un accès 'équitable' aux services sociaux fondamentaux

6 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le président du conseil départemental de Salémata, dans la région de Kédougou (sud-est), Pierre Gnanga Boubane, a souligné l'importance d'un accès équitable des populations aux services sociaux de base à travers le pays, conformément aux principes de justice territoriale et de solidarité nationale.

La construction du centre de santé de Salémata constitue, à cet effet, "une priorité majeure pour garantir le droit à la santé et rapprocher les soins des populations rurales", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, dans le cadre la tournée économique du président de la République dans le sud-est du Sénégal.

Il a plaidé pour "un accès équitable aux services sociaux fondamentaux" comme l'éducation, relevant que malgré des résultats scolaires "remarquables", les infrastructures demeurent "insuffisantes".

Il a souligné que les populations de Salémata sollicitent "respectueusement" la construction d'un lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE), un modèle d'établissement d'excellence co-piloté par les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Boubane estime que l'érection d'un LYNAQE à Salémata permettrait de "renforcer l'excellence académique" et d'offrir à sa jeunesse des conditions d'apprentissage "conformes aux ambitions de la République".

Le président du conseil départemental a souligné également que l'accès à l'eau potable à travers la réalisation de châteaux performants demeure une "exigence sociale majeure".

"C'est pour notamment soulager les femmes des pénibles corvées quotidiennes surtout celles des couches très vulnérables", a-t-il souligné.

Il a plaidé pour le désenclavement du département de Saraya par la construction des pistes reliant les communes au chef-lieu, ainsi que l'extension du réseau de télécommunications qui constitue un levier économique, mais aussi un gage de sécurité et de cohésion sociale.

"A cela s'ajoute la nécessité [de réaliser] des infrastructures sportives et culturelles indispensables à l'épanouissement de la jeunesse et au renforcement du vivre-ensemble", a-t-il insisté, en mettant en exergue le potentiel du département de Salémata en termes de ressources naturelles hydriques culturelles et humaines.

"Avec l'accompagnement approprié l'Etat, il peut contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement durable", a conclu Pierre Gnanga Boubane.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.