Sénégal: Kédougou - Un élu plaide pour un accès 'équitable' aux services sociaux fondamentaux

Kédougou — Le président du conseil départemental de Salémata, dans la région de Kédougou (sud-est), Pierre Gnanga Boubane, a souligné l'importance d'un accès équitable des populations aux services sociaux de base à travers le pays, conformément aux principes de justice territoriale et de solidarité nationale.

La construction du centre de santé de Salémata constitue, à cet effet, "une priorité majeure pour garantir le droit à la santé et rapprocher les soins des populations rurales", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, dans le cadre la tournée économique du président de la République dans le sud-est du Sénégal.

Il a plaidé pour "un accès équitable aux services sociaux fondamentaux" comme l'éducation, relevant que malgré des résultats scolaires "remarquables", les infrastructures demeurent "insuffisantes".

Il a souligné que les populations de Salémata sollicitent "respectueusement" la construction d'un lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE), un modèle d'établissement d'excellence co-piloté par les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées.

M. Boubane estime que l'érection d'un LYNAQE à Salémata permettrait de "renforcer l'excellence académique" et d'offrir à sa jeunesse des conditions d'apprentissage "conformes aux ambitions de la République".

Le président du conseil départemental a souligné également que l'accès à l'eau potable à travers la réalisation de châteaux performants demeure une "exigence sociale majeure".

"C'est pour notamment soulager les femmes des pénibles corvées quotidiennes surtout celles des couches très vulnérables", a-t-il souligné.

Il a plaidé pour le désenclavement du département de Saraya par la construction des pistes reliant les communes au chef-lieu, ainsi que l'extension du réseau de télécommunications qui constitue un levier économique, mais aussi un gage de sécurité et de cohésion sociale.

"A cela s'ajoute la nécessité [de réaliser] des infrastructures sportives et culturelles indispensables à l'épanouissement de la jeunesse et au renforcement du vivre-ensemble", a-t-il insisté, en mettant en exergue le potentiel du département de Salémata en termes de ressources naturelles hydriques culturelles et humaines.

"Avec l'accompagnement approprié l'Etat, il peut contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement durable", a conclu Pierre Gnanga Boubane.