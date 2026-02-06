Sénégal: Tocky Gare - 50 brebis distribuées à quatre groupements de femmes pour promouvoir l'autosuffisance en moutons

Diourbel — La mairie de Tocky Gare, une commune du département de Diourbel (centre), a procédé vendredi au placement de 50 brebis au profit de quatre groupements de femmes, dans le cadre du projet "Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons" (IMAM), a constaté l'APS.

Selon le maire Moussa Thiaw, cette opération s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'ONG Heifer International Sénégal, pour laquelle la commune a mobilisé une enveloppe de trois millions de francs CFA.

"Cette enveloppe nous a permis aujourd'hui de procéder au placement de cinquante brebis au profit de quatre groupements de femmes répartis dans quatre villages de la commune", a-t-il expliqué.

Les bénéficiaires ont reçu des formations en bonnes pratiques d'élevage, en gestion administrative ainsi qu'en mise en place de groupes d'épargne et de crédit dans chaque village.

M. Thiaw a assuré que des dispositions ont été prises pour le suivi vétérinaire et l'assurance des animaux, précisant qu'un remboursement à hauteur de 80 % est prévu en cas de perte, à l'exception des cas de vol.

Il s'est engagé à augmenter cette enveloppe, afin d'étendre le programme à l'ensemble des villages de la commune, dans l'optique de réduire le déficit en moutons, notamment à l'approche de la Tabaski.

Le maire a également invité les bénéficiaires à assurer un bon entretien des animaux pour garantir la pérennité du projet.

La représentante de Heifer International Sénégal, Ndèye Marème Sow, a indiqué que chaque bénéficiaire recevra deux brebis, avec l'engagement de transmettre à son tour des agneaux à d'autres membres de la communauté, selon le principe de solidarité promu par le projet.

Elle a assuré qu'un suivi rigoureux sera effectué pour atteindre les objectifs fixés.

Une des bénéficiaires, Anta Diouf, a salué la pertinence de l'initiative, estimant qu'elle contribuera à l'autonomisation des femmes.

Ce projet de développement ovin est mis en oeuvre par l'Association des maires du Sénégal (AMS), en collaboration avec le ministère de l'Élevage et Heifer International Sénégal.

Il vise, à long terme, l'amélioration de l'économie des ménages et l'autosuffisance en moutons, notamment en perspective de la Tabaski.