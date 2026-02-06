Afrique: L'association caritative Baby Box Africa se voit en 'allié' des couches vulnérables

Dakar — L'association Baby Box Africa (BBA), une organisation caritative basée à Dakar, nourrit l'ambition de devenir, à terme, un allié des couches vulnérables, à travers ses services dont bénéficient les personnes âgées, les couples mère-enfant et adolescentes, en leur faisant bénéficier de dotations d'articles de première nécessité et de kits de gestion de l'hygiène menstruelle.

"Les fondateurs et concepteurs de Baby Box-Africa se sont inspirés des besoins identifiés comme articles de première nécessité pour les couples mère-enfant, les adolescentes et les personnes du troisième âge, tout alliant à cela des ressources et pratiques locales. Nous voulons devenir un allié des couches vulnérables", a indiqué à l'APS Sokhna Bousso Ka, fondatrice de Baby Box Africa.

Mme Ka a effectué, jeudi, une visite de courtoisie à l'APS, l'occasion de décliner l'ambition de son organisation de soutenir davantage et d'accompagner les communautés par la dotation de kits pour personnes âgées, couples mère-enfant et adolescentes durant les périodes de menstrues.

Baby Box Africa compte ainsi accompagner les couples mère-enfant (de la grossesse à l'âge de 02 ans), pendant la période pubertaire des adolescentes, ainsi que les personnes du troisième âge, a-t-elle expliqué.

Cet accompagnement est traduit dans les concepts "dioudou box" (pour les couples mère-enfant), "xam sa box" (pour les jeunes filles) et "topato sa box" (pour les personnes âgées).

Baby Box Africa, en tant qu'agence d'utilité publique, veut aussi accompagner le secteur privé à concourir aux objectifs étatiques en matière de santé, d'hygiène, de protection, de bien-être des communautés et de protection de l'environnement, a-t-elle ajouté.

Sur le terrain, l'association accompagne les cibles vulnérables dans des ateliers de développement et de renforcement de capacités.

Dans ce sens, 5000 jeunes filles de 5 régions ont bénéficié de l'accompagnement de BBA, qui vise 15 000 couples mère-enfant et 30 000 jeunes filles afin d'impacter davantage les communautés.

Le directeur général de l'APS, Momar Diong, s'est engagé à accompagner Baby Box Africa dans la couverture médiatique de ses activités.

"Vous êtes un partenaire du service santé de l'APS", a-t-il déclaré à l'endroit de Mme Ka, en se félicitant de l'intérêt manifesté par la fondatrice de Baby Box Africa pour un partenariat avec l'Agence et la conscientisation sur les enjeux de communication autour de ces questions.