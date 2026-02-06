Sénégal: UCAD - Le COUD ferme les restaurants jusqu'à nouvel ordre, pour mettre fin aux 'journées sans tickets'

Dakar — Le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) annonce avoir décidé de la fermeture immédiate de tous les restaurants jusqu'à nouvel ordre, après avoir constaté que des étudiants ont décrété des "journées sans tickets", synonyme de repas gratuits.

"Le COUD ferme immédiatement tous ses restaurants jusqu'à nouvel ordre et appelle chacun à faire preuve de responsabilité", a déclaré le directeur du COUD, Ndéné Mbodj.

Selon lui, ces "Journées sans tickets", qu'il qualifie d"'actes de sabotage", "compromettent gravement" les "importants efforts humains, matériels et financiers investis [par le COUD] pour améliorer durablement la qualité des services de la restauration des étudiants".

"Face à cette forfaiture, et conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le COUD précise qu'aucune JST ne sera tolérée", a indiqué M. Mbodj dans un communiqué reçu à l'APS.

Les étudiants décrètent une cessation des activités du COUD

"Ces agissements, inqualifiables et insoutenables, gâtent le bon fonctionnement de nos services, dégradent nos infrastructures et impactent gravement nos ressources financières", a dit le directeur du COUD.

Le collectif des Amicales de l'UCAD a réagi à la fermeture des restaurants du campus universitaire de l'Université de Dakar, déplorant que "les étudiants n'ont pas pu se restaurer en ces périodes d'examens".

Face à "cette attitude de l"autorité", le collectif des Amicales de l'UCAD annonce "une cessation des activités administratives du COUD".