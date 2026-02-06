Sénégal: BRVM - La capitalisation boursière globale augmente de 104,845 milliards FCFA en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 6 février 2026, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a augmenté de 104,845 milliards FCFA.

Cette capitalisation boursière s'est établie à 25,875,532 milliards FCFA contre 25 770,687 milliards FCFA la veille. Cette embellie est induite par la hausse de 110,337 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions, se situant à 14 361,572 milliards FCFA contre 14 251,235 milliards FCFA la veille.

En revanche, celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 5,492 milliards, s'établissant à 11 513,960 milliards FCFA contre 11 519,452 milliards FCFA le jeudi 5 février 2026. La valeur totale des transactions s'est établie à 1,439 milliard FCFA contre 1,986 milliard FCFA précédemment.

Quant aux indices, ils sont toujours en vert. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a gagné 0,77% à 372,49 points contre 369,63 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,58% à 175,68 points contre 174,66 points la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'indice BRVM Prestige a augmenté de 0,25% à 152,42 points contre 152,04 précédemment. L'indice BRVM Principal connait une hausse de 1,38% à 243,23 points contre 239,91 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,78% à 143,44 points contre 142,33 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 58 265 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 310 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 900 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 2 205 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 480 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 1 235 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,89% à 5 950 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 4,34% à 7 940 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,61% à 2 615 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,90% à 4 650 FCFA).