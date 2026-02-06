Congo-Kinshasa: Le SYNATEDERCO appelle au paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat

Le président du Syndicat national des techniciens en développement rural du Congo (SYNATEDERCO), Bienvenue Mulenda, appelle le Gouvernement à payer les arriérés de salaire des agents et fonctionnaires de l'État.

Il a lancé cet appel lors de l'inauguration du siège de son organisation syndicale, vendredi 6 février, à Kinshasa.

Bienvenue Mulenda juge inadmissible que ces travailleurs ne soient toujours pas rémunérés, alors que la majorité peine déjà à joindre les deux bouts.

Le président du SYNATEDERCO a rappelé que les techniciens en développement rural jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des politiques publiques liées à l'agriculture, au développement communautaire et à l'aménagement du territoire.

Il a dénoncé la précarité persistante dans laquelle vivent les agents de l'État, particulièrement ceux relevant de son secteur :

« Il est inconcevable que jusqu'à présent, les travailleurs de l'État ne soient pas payés. Une situation qui fragilise leurs familles et compromet leur rendement professionnel ».

Selon Bienvenue Mulenda, le SYNATEDERCO es déterminé à défendre les droits socio-professionnels de ses membres.