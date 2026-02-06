Congo-Kinshasa: Le SYNATEDERCO appelle au paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat

6 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président du Syndicat national des techniciens en développement rural du Congo (SYNATEDERCO), Bienvenue Mulenda, appelle le Gouvernement à payer les arriérés de salaire des agents et fonctionnaires de l'État.

Il a lancé cet appel lors de l'inauguration du siège de son organisation syndicale, vendredi 6 février, à Kinshasa.

Bienvenue Mulenda juge inadmissible que ces travailleurs ne soient toujours pas rémunérés, alors que la majorité peine déjà à joindre les deux bouts.

Le président du SYNATEDERCO a rappelé que les techniciens en développement rural jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des politiques publiques liées à l'agriculture, au développement communautaire et à l'aménagement du territoire.

Il a dénoncé la précarité persistante dans laquelle vivent les agents de l'État, particulièrement ceux relevant de son secteur :

« Il est inconcevable que jusqu'à présent, les travailleurs de l'État ne soient pas payés. Une situation qui fragilise leurs familles et compromet leur rendement professionnel ».

Selon Bienvenue Mulenda, le SYNATEDERCO es déterminé à défendre les droits socio-professionnels de ses membres.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.