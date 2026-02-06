Congo-Kinshasa: Reconnaissance des génocides - Validation de la feuille de route de la stratégie 2026

6 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement congolais a validé jeudi 5 février la feuille de route de la stratégie visant la reconnaissance des génocides commis en RDC.

L'adoption de ce document est intervenue à l'issue d'une séance d'harmonisation entre les responsables du Fonds national de réparation des victimes (FONAREV) et de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIA-VAR), autour du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba.

Au cours de cette réunion, le ministre et ses interlocuteurs ont échangé sur les actions à mener aux niveaux national et international, notamment la conception et l'élaboration d'un avant-projet de loi portant préservation et protection du patrimoine mémoriel relatif aux crimes internationaux commis sur le territoire de la RDC, ainsi que la répression du négationnisme.

Ils ont également évoqué la tenue prochaine d'un dialogue réunissant les membres du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des commissions parlementaires ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC.

Samuel Mbemba a expliqué que cette démarche vise à obtenir la reconnaissance effective, par les États et les organisations internationales, des génocides commis en RDC par le Rwanda, rappelant que cette reconnaissance existe déjà au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Le ministre a par ailleurs annoncé que la clôture de l'atelier de rédaction du rapport sur les violations des droits humains à Goma et Bukavu, initialement prévue pour le samedi 7 février, interviendra finalement le samedi 14 février courant.

