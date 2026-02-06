Congo-Kinshasa: Education nationale - Hubert Kimboza place son nouveau mandat sous le signe de la collaboration

En cette période de nomination de nouveaux secrétaires généraux et inspecteurs généraux de l'administration publique, Hubert Kimboza conserve son poste à la tête de l'Inspection générale de l'Éducation nationale.

La cérémonie de sa réinstallation s'est tenue jeudi 5 février à Kinshasa, en présence de nombreuses personnalités, dont l'Inspecteur général de la Fonction publique.

Reconduit dans ses fonctions, Hubert Kimboza inscrit son action dans une vision de réforme, de modernisation et de bonne gouvernance, en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au secteur de l'Éducation nationale.

Il promet ainsi de travailler en collaboration avec l'ensemble des agents, cadres et partenaires éducatifs afin de consolider les acquis.

Cette reconduction intervient à un moment critique, alors que des enseignants réclament le paiement de leurs arriérés de salaire dans plusieurs provinces du pays.

Par ailleurs, plusieurs secrétaires généraux et inspecteurs généraux ont été remerciés ou permutés.