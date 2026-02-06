Ile Maurice: Une vendeuse perd plus de Rs 130 000

Une habitante de Quatre-Bornes, âgée de 25 ans et employée comme vendeuse, a porté plainte hier, le jeudi 5 février, après avoir été victime d'une arnaque liée à un prétendu investissement en cryptomonnaie.

Selon sa déposition, elle a été contactée le 30 janvier via TikTok par un profil lui promettant un gain rapide après un dépôt initial de Rs 7 000. Convaincue, elle a effectué un premier transfert avant de créer un compte sur une plateforme de cryptomonnaie. Une interface affichant de faux bénéfices l'aurait ensuite incitée à poursuivre les paiements.

Le 2 février, elle a transféré Rs 55 000 puis Rs 70 000 sur deux comptes bancaires distincts, portant le montant total versé à Rs 132 000. Elle affirme avoir compris qu'il s'agissait d'une escroquerie lorsque de nouvelles demandes d'argent ont été formulées.

Une enquête policière a été ouverte afin d'identifier les bénéficiaires des fonds.