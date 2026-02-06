Ile Maurice: Les berges de la riviere Bassin - Un dépotoir !

La nouvelle route B70-A23, reliant La Vigie à Flic-en-Flac est une vraie bénédiction pour ceux qui voyageaient vers le sud-ouest du pays et qui s'éternisaient dans des bouchons sans fin...

Merci à Médine et merci au gouvernement d'avoir tous deux aidé à régler un vrai problème ! D'autant que cette route passe par des paysages magnifiques, remplis de fraîcheur verdoyante et d'arêtes de montagne impressionnantes !

C'est pourquoi il est vraiment nécessaire que le village de Bassin, qui permet de relier cette route à celle de Carreau-Laliane/Beaux-Songes, soit nettoyé, pour être en harmonie avec des normes de propreté naturelle qui enchantent !

Les photos révèlent, en effet, le travail immonde de citoyens irresponsables, qui déversent leurs déchets autour de la coquette rivière Bassin, sans considération aucune pour le reste du pays ! Ce serait sans doute trop espérer que les responsables nettoient leurs propres ordures ? Pour avoir sali le jardin du Bon Dieu, on ne peut que recommander leurs noms pour l'enfer et c'est ce que nous faisons ici, avec conviction.

En attendant, les autorités compétentes pourraient-elles nettoyer les berges de la rivière Bassin ?

IF THEY CARE ?